Bares e restaurantes em Goiânia divulgam programação especial para o Dia dos Namorados

Estabelecimentos oferecem espaços propícios, além de atrações e menus especiais

Gabriella Pinheiro - 07 de junho de 2025

Casa Cortela. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Com a proximidade do Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, as buscas por um lugar que exale romantismo e, mais do que isso, ofereça um ambiente confortável ganham força.

Em Goiânia, estabelecimentos se preparam para a data e oferecem espaços propícios, além de atrações e menus especiais para quem deseja comemorar fora de casa.

1. Casa Baru

Para quem busca algo mais intimista, há a Casa Baru, localizada na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste. O espaço funciona como restaurante, padaria, adega, rotisseria e até mercado.

O horário de funcionamento é de terça a quinta, das 11h às 22h; às sextas e sábados, das 9h às 22h; e aos domingos, das 9h às 16h.

Durante o Dia dos Namorados, haverá show ao vivo com o cantor Manso, a partir das 19h30. O valor do menu completo com harmonização (vinho ou espumante) é de R$ 620 por casal, e R$ 560 sem harmonização (apenas o jantar).

2. Elegia Café

Considerada a maior casa de jazz de Goiânia, a Elegia Café, localizada na Rua R-17, nº 188, no Setor Oeste, é mais uma opção para quem quer aproveitar a data em um ambiente romântico.

Aberta de quinta a sábado, das 19h às 23h, o local já anunciou a programação especial para o Dia dos Namorados, que contará com um show de um dos mais aclamados violonistas uruguaios, Pablo Vares.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla, com valor de R$ 30,00 (+ R$ 3,00 de taxa). A casa abre às 19h e o show começa às 20h.

3. Hattori

Para os amantes da culinária japonesa, o restaurante Hattori, localizado na Rua 12-A, nº 210, no Jardim Goiás, é uma ótima escolha.

O local funciona de segunda a sábado, das 18h às 23h, e de terça a sábado, das 11h45 às 15h. Para o Dia dos Namorados, haverá um festival premium com reposição à vontade por R$ 460, incluindo bebidas não alcoólicas e vinhos (tinto e branco) ilimitados.

Para quem preferir comemorar em casa, há um combinado com 38 peças premium e uma sobremesa por R$ 247 — ou R$ 220 para pedidos feitos até o dia 11.

4. Casa Marcellino

Outra opção intimista é a Casa Marcellino, localizada no Setor Oeste, que oferece um cardápio variado, com opções especiais para a data.

No Dia dos Namorados, haverá um menu especial com ingredientes frescos e vinhos naturais, a partir das 20h. A noite inclui um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa — tudo harmonizado com rótulos selecionados.

5. Casa Cortela

Localizada na Avenida T-14 com a T-4, no Setor Serrinha, a Casa Cortela terá um cardápio especial que promete transformar amor em sabor. O ambiente abre de terça a sábado, das 9h às 23h, e de segunda a domingo, das 9h às 16h.

Conforme anunciado pela casa, o jantar completo — com entrada, prato principal e sobremesa — sai por R$ 390.

6. Bianco Ristorante

Por fim, há o Bianco Ristorante, localizado na Rua 147, nº 576, no Setor Marista. O local contará com menu especial com entrada, prato principal e uma garrafa de vinho.

As reservas podem ser feitas em três horários: às 19h, 21h e 23h, por meio do link na bio. O pagamento deve ser feito de forma antecipada para confirmação da reserva.

