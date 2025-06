Truque simples para manter a alface fresca por muito mais tempo

Ruan Monyel - 07 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas Online)

Manter a alface fresca por mais de dois dias na geladeira é um desafio, quase impossível, enfrentado por quase todas as famílias.

Mesmo quando armazenada na parte certa da geladeira, a verdura começa a murchar, escurecer e perder o sabor em pouco tempo.

O desperdício é comum, especialmente quando compramos alface em maior quantidade, achando que vai durar a semana inteira.

Mas existe um truque simples, indicado por chefs, que pode conservar a alface fresca por mais de 60 dias. Ficou curioso? Veja como fazer.

Truque simples para manter a alface fresca por muito mais tempo

Esse método não depende de conservantes, embalagens caras ou utensílios profissionais, utilizando um produto que você, provavelmente, já tem em casa.

Além de fácil de aplicar, esse método pode fazer uma grande diferença na rotina doméstica, especialmente para quem gosta de ter vegetais frescos sempre à mão.

A chave para a conservação prolongada da alface fresca está na forma como ela é lavada, seca e armazenada. Quando esses três passos são feitos corretamente, a durabilidade aumenta.

O primeiro passo é lavar bem as folhas. Separe e higienize uma a uma, preferencialmente com uma solução de água com vinagre.

Essa parte do processo, embora não pareça importante, ajuda a remover micro-organismos e prolonga a durabilidade da hortaliça.

Depois da lavagem, a secagem completa é essencial, afinal, a umidade é o maior inimigo da alface fresca na geladeira. Use um pano limpo ou papel toalha para absorver toda a água.

Por fim, coloque as folhas secas em um pote com tampa, intercalando camadas com papel toalha.

Esse papel vai absorver qualquer umidade restante e manter as folhas crocantes por muito mais tempo. Guarde o pote na parte inferior da geladeira, longe do congelador.

Seguindo esses passos, sua alface vai durar semanas fresquinha, pronta para o consumo, sem desperdício e com muito mais sabor.

