Hábitos simples podem prolongar a bateria do seu celular

Preservar a vida útil ajuda você a usar o aparelho por mais tempo sem preocupações

Pedro Ribeiro - 08 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Ascom/HMUE)

Se você quer cuidar bem da bateria do seu celular, saiba que alguns hábitos simples podem fazer toda a diferença no dia a dia.

Afinal, a bateria é uma das partes mais importantes do aparelho, e preservar sua vida útil ajuda você a usar o celular por mais tempo sem preocupações.

Hábitos simples podem prolongar a bateria do seu celular

A maioria dos celulares modernos usa baterias de íons de lítio.

Elas são projetadas para aguentar entre 500 e 1.000 ciclos de carga, ou seja, o número de vezes que você pode carregar a bateria completamente até ela começar a perder eficiência.

Por exemplo, o iPhone 14 e seus modelos anteriores suportam cerca de 500 ciclos, enquanto aparelhos mais recentes já chegam a 1.000 ciclos.

Isso mostra como a tecnologia evoluiu para aumentar a durabilidade e o desempenho das baterias.

Mesmo com essas melhorias, a bateria do seu celular não é infinita.

Portanto, é importante cuidar bem dela para que dure mais, evitando gastos com trocas prematuras e problemas de funcionamento no aparelho.

Por que é importante tirar a capa durante o carregamento?

Você sabia que uma dica simples como remover a capa do celular ao carregar pode ajudar a prolongar a bateria do seu celular?

Isso porque as baterias liberam calor durante o carregamento, algo normal. Porém, se o calor não for dissipado, pode causar superaquecimento.

Capas de silicone ou muito grossas podem segurar esse calor, fazendo com que a temperatura do aparelho fique acima do ideal, que é entre 0 e 35 graus Celsius.

Temperaturas altas prejudicam o desempenho da bateria e até o funcionamento do carregador.

Por isso, fabricantes como Samsung e Apple recomendam que você tire a capa do celular na hora de carregar para evitar esses riscos.

Práticas que ajudam a prolongar a vida útil da bateria

Quer manter a bateria do seu celular saudável por mais tempo? Então confira estas recomendações:

Evite carregar o celular em ambientes quentes, pois o calor acelera o desgaste da bateria.

Reduza o brilho da tela para economizar energia e facilitar o carregamento.

Evite usar o celular enquanto ele estiver carregando, principalmente para jogos ou aplicativos pesados que geram mais calor.

Tente carregar a bateria sempre entre 20% e 80%, pois isso ajuda a evitar o desgaste precoce.

Use sempre carregadores e cabos originais, já que versões falsificadas podem prejudicar a bateria ou até danificar o aparelho.

Seguir esses hábitos simples vai garantir que a bateria do seu celular mantenha a eficiência por mais tempo, além de evitar falhas e possíveis acidentes causados por superaquecimento.

Benefícios de cuidar bem da bateria do seu celular

Quando você adota esses cuidados, não só prolonga a vida útil da bateria, mas também melhora o desempenho geral do celular.

O aparelho funciona de forma mais rápida e estável, sem travamentos ou desligamentos inesperados.

Além disso, o risco de danos ao dispositivo e de acidentes relacionados à bateria diminui bastante.

Assim, você pode usar seu celular com mais tranquilidade, aproveitando todas as funcionalidades sem se preocupar em precisar trocar a bateria cedo demais.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!