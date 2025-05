Aplicativos que você deveria remover agora mesmo do seu celular (podem ser perigosos)

A verdade é que muitos apps consomem recursos em excesso, drenam a bateria, ocupam espaço desnecessário e, pior ainda, coletam seus dados sem autorização

Pedro Ribeiro - 26 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

Você já parou para pensar nos aplicativos do celular que estão instalados aí no seu aparelho?

Pode parecer exagero, mas alguns deles podem estar colocando sua privacidade em risco ou deixando seu celular mais lento sem que você perceba.

Sim, até aquele joguinho inocente ou aquela ferramenta “milagrosa” de limpeza pode estar fazendo mais mal do que bem.

A verdade é que muitos aplicativos do celular consomem recursos em excesso, drenam a bateria, ocupam espaço desnecessário e, pior ainda, coletam seus dados sem autorização.

Pensando nisso, preparamos um guia direto e informativo com os principais apps que você deve remover agora mesmo.

De acordo com a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), é essencial ficar atento aos aplicativos do celular que apresentam comportamentos suspeitos.

Recentemente, um relatório apontou dezenas de apps maliciosos disponíveis na Google Play Store que, mesmo parecendo comuns, escondem funcionalidades perigosas.

Entre os exemplos estão utilitários e jogos como:

com.tuneonn.bhoot

com.zddapps.dicasdebeleza

com.herocraft.game.raceillegal

Esses aplicativos do celular, muitas vezes disfarçados de entretenimento ou ferramentas úteis, rodam em segundo plano, consomem memória, exibem propagandas indesejadas e, o mais preocupante, coletam seus dados sem que você saiba.

Se você tem algum desses no aparelho, delete o quanto antes.

Aplicativos populares que prejudicam o desempenho

Não são apenas os apps maliciosos que merecem atenção. Aplicativos do celular bastante conhecidos também podem afetar negativamente o desempenho do seu dispositivo.

Plataformas de streaming como Spotify, Netflix e YouTube consomem muitos dados e armazenam arquivos temporários que incham a memória interna.

O mesmo vale para redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok.

Essas redes salvam fotos, vídeos e mensagens automaticamente, além de rodarem constantemente em segundo plano.

Isso impacta diretamente a velocidade e a bateria do celular.

Além disso, mensageiros como WhatsApp também podem pesar bastante, principalmente quando os downloads automáticos de mídias estão ativados.

Aplicativos que usam muito GPS, câmera ou edição de vídeo

Se você costuma usar aplicativos do celular para navegação, como Waze ou Google Maps, saiba que o uso constante do GPS pode acabar com sua bateria mais rápido do que você imagina.

O mesmo acontece com apps que usam câmera frequentemente ou que fazem edições pesadas, como o KineMaster.

Esses aplicativos exigem muito da memória RAM e do processador.

Seu celular esquenta, trava e começa a apresentar lentidão mesmo nas tarefas mais simples.

Cuidado com os “aplicativos de limpeza”

A promessa parece boa: limpar o celular e deixá-lo mais rápido. Mas a realidade é outra.

Muitos desses “task killers” ou apps de otimização atrapalham mais do que ajudam.

Eles encerram processos que o sistema precisa para funcionar direito, consomem recursos e, muitas vezes, também exibem propaganda em excesso.

Se você usa esse tipo de aplicativo, é melhor repensar.

O próprio sistema Android já possui ferramentas de gerenciamento que fazem esse trabalho de forma segura e eficiente.

Como melhorar o desempenho do seu celular

Agora que você sabe quais aplicativos do celular podem estar causando problemas, é hora de agir. Aqui vão algumas dicas práticas:

Limpe o cache dos aplicativos regularmente para liberar espaço.

Desinstale tudo aquilo que você não usa mais.

Evite o download automático de fotos e vídeos no WhatsApp.

Mova suas mídias para a nuvem usando o Google Fotos ou iCloud.

Verifique se há atualizações do sistema disponíveis – elas costumam melhorar desempenho e segurança.

Lembre-se: menos é mais quando se trata de aplicativos do celular.

Ter apenas os apps essenciais e confiáveis pode deixar seu aparelho mais rápido, seguro e com bateria para o dia inteiro.

