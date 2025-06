A difícil decisão que fez dono da Geolab dar volta por cima após tragédia que quase destruiu a empresa

Georges Hajjar Jr. recebeu a notícia via celular, a caminho de Brasília

Karina Ribeiro - 09 de junho de 2025

Georges Hajjar Jr, CEO da Geolab. (Foto: Paulo de Tarso)

6 de Novembro de 2013. A data é considerada um marco temporal para a Geolab – indústria farmacêutica instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis – considerada atualmente uma das maiores do ramo do país.

Na manhã daquela quarta-feira, um incêndio de grandes proporções tomou conta de toda a estrutura, inclusive, vítimas de intoxicação chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Enquanto cerca de 80 brigadistas trabalhavam na tentativa de apagar o incêndio, o CEO da empresa, Georges Hajjar Jr., recebia a notícia via celular, a caminho de Brasília.

Com o retorno imediato, se deparou com a estrutura completamente comprometida e uma equipe de funcionários combalida. “Lembro que me sentei no local e pensei sobre o futuro da empresa”, conforme destacou durante o primeiro painel do Empreenda Digital, evento realizado pelo Portal 6 em parceria com a Uol.

A retomada da indústria começou de imediato, quando ele e os próprios funcionários começaram a trabalhar na reconstrução.

Um pouco mais de 10 anos depois, a indústria se consolida como uma das gigantes do setor – investindo em tecnologia e se destacando na linha de colírios, cuja inauguração da instalação da nova unidade ocorreu em 2021.

A conclusão da segunda fase, com uma nova linha de sólidos de 5 mil m², foi entregue em 2023.

A terceira fase, que incluirá um novo centro de distribuição de insumos (CD) com 22mil m², e a expansão da linha de sólidos para 8mil m², está prevista para 2026.