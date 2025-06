Lembra do Perereca de Malhação? Olha só como ele está e qual profissão seguiu

Se o personagem da ficção vivia aprontando, hoje, na vida real, é um exemplo de maturidade e resiliência

Anna Júlia Steckelberg - 09 de junho de 2025

(Foto: Reprodução TV Globo/Instagram)

Se você viveu os anos 90 grudado na televisão, com certeza lembra do Perereca, o personagem carismático e cheio de energia que conquistou a audiência jovem na temporada de Malhação entre 1999 e 2000. Na pele de Márcio Kieling, o papel marcou uma geração e catapultou o ator ao estrelato aos 21 anos. Mas… e depois da fama adolescente, o que aconteceu com ele?

Hoje, aos 47 anos, Márcio Kieling trocou os estúdios de gravação pelas movimentadas telas do mercado financeiro. Isso mesmo: o ex-galã teen virou trader, aquele profissional que negocia ações, moedas e investimentos na Bolsa de Valores.

A mudança pode parecer radical, mas foi fruto de necessidade e reinvenção. Durante a pandemia, com a escassez de trabalhos na atuação, Márcio encarou a realidade: estava na hora de se reinventar. E o que começou como curiosidade virou profissão.

Motivado por perdas financeiras e golpes que sofreu, ele mergulhou de cabeça no universo dos investimentos. Hoje, compartilha dicas nas redes sociais e fala abertamente sobre a importância de cuidar da saúde emocional para enfrentar os altos e baixos do mercado. Para ele, fazer terapia e manter o equilíbrio mental são tão importantes quanto saber operar.

“É mais que números. É sobre autoconhecimento”, costuma dizer.

Trader, influenciador e pai dedicado

Márcio também mostra um lado que muitos fãs talvez não conheçam: o de pai do pequeno Lucas, de 6 anos, fruto do relacionamento com a psicoterapeuta Jac Fernandez. Entre uma operação e outra na Bolsa, ele se divide entre os papéis de educador financeiro digital e pai presente.

Apesar de estar longe dos holofotes da TV, Kieling segue sendo uma figura querida do público, agora com um novo propósito. A lição que fica? Reinventar-se é possível, e necessário.

Se o Perereca da ficção vivia aprontando, o Márcio da vida real é hoje um exemplo de maturidade, resiliência e, por que não, inteligência financeira.

