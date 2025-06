6 sinais claros de que você recebeu energia negativa de alguém

A negatividade das pessoas ao nosso redor influencia diretamente nosso campo vibracional

Gabriella Licia - 10 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kássia Melo)

Sabe aqueles dias em que tudo parece dar errado do nada? Ou quando você sai de um encontro se sentindo esgotada, mesmo sem motivo aparente? Pode ser que você tenha absorvido a energia negativa de alguém, e isso acontece com mais frequência do que se imagina.

A energia das pessoas ao nosso redor influencia diretamente nosso campo vibracional. Às vezes, um simples olhar carregado de inveja ou uma conversa com alguém pessimista já é suficiente para sugar nossa energia. E o pior: muitas vezes nem percebemos.

Se você sente que algo está estranho, confira os 6 sinais mais comuns de que você recebeu energia negativa de alguém:

1. Cansaço súbito e sem explicação

Você estava bem, mas de repente se sente exausta? Isso pode ser resultado de um “vampirismo energético”, onde alguém literalmente drenou sua vitalidade.

2. Mudança de humor repentina

Sabe quando bate uma tristeza, irritação ou angústia do nada? Esses sentimentos podem ter sido captados de outra pessoa, principalmente em ambientes carregados.

3. Sensação de peso nos ombros ou nas costas

Energia negativa costuma se acumular no corpo físico. Dores musculares, principalmente na região cervical e lombar, podem ser indícios de carga energética externa.

4. Pensamentos confusos ou negativos

Após conversar com alguém, sua mente fica agitada, confusa ou cheia de pensamentos autodepreciativos? É sinal de que você absorveu padrões mentais que não são seus.

5. Mau funcionamento de eletrônicos ao seu redor

Algumas pessoas extremamente sensíveis relatam que luzes piscam, celulares travam ou aparelhos eletrônicos param de funcionar após contato com energia pesada.

6. Sonhos ruins ou insônia

A energia que você carrega vai com você para o sono. Pesadelos frequentes ou dificuldade para dormir após certos encontros indicam que algo precisa ser limpo.

Sentiu algum desses sinais? Talvez seja hora de cuidar do seu campo energético com banhos de ervas, meditação ou afastamento de pessoas tóxicas. Seu bem-estar agradece!

