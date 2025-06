Mulheres ganham direito de pagar menos ao viajarem sozinhas

Medida é válida até março de 2026, inclusive em feriados, e garante 15% em mais de 1.500 hotéis espalhados pelo país

Anna Júlia Steckelberg - 10 de junho de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Se você é mulher, adora colocar o pé na estrada, mas vive esbarrando em preços que parecem cobrar “taxa de coragem extra” por viajar sozinha, temos uma ótima notícia: agora você pode explorar o Brasil com mais liberdade e pagando menos.

Graças a um acordo inédito firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), mulheres que viajam sozinhas têm direito a um desconto de 15% em mais de 1.500 hotéis espalhados pelo país. A medida é válida até março de 2026, inclusive em feriados, fins de semana e até naqueles períodos em que a cidade está lotada de turistas por causa de eventos.

E não tem complicação: basta, no momento da reserva, informar que está viajando sozinha e optar por um quarto na categoria “single”. O desconto já entra automaticamente na conta, sem burocracia, sem pegadinha.

A iniciativa tem dois grandes objetivos: estimular o turismo feminino e aumentar a ocupação hoteleira durante o ano todo. Tudo isso com recursos do Novo Fungetur, o Fundo Geral de Turismo, gerido pelo próprio ministério.

E quem já experimentou viajar só sabe como essa experiência pode ser transformadora. É o caso de Marise Siqueira, servidora pública de 44 anos, que encarou sua primeira viagem solo para o Rio de Janeiro:

“Foi romper barreiras, internas e externas. Planejei tudo com cuidado, visitei pontos turísticos sozinha e voltei encantada, com ainda mais vontade de descobrir outros destinos”.

Os destinos? Alguns dos mais cobiçados do Brasil estão na lista:

Salvador, com opções como o Casa di Vina e o Fera Hotel; São Paulo, com o Fasano e Blue Tree Premium Paulista; Rio de Janeiro, com hotéis como o Arena Leme e Atlântico Travel Copacabana. E tem mais: Florianópolis, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e várias outras cidades.

Então já sabe: se bater aquela vontade de fazer as malas, não espere companhia, vá só, mas vá com 15% de desconto!

Confira a lista completa dos hotéis participantes no site oficial do Ministério do Turismo.

