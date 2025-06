Vídeo: advogado preso usando calcinha em paróquia de Anápolis já havia cometido crimes parecidos

Situações datadas de 2020 e 2023 expõem uma ficha criminal que inclui até violência doméstica

Da Redação - 10 de junho de 2025

Advogado foi preso. (Foto Reprodução)

O advogado de Anápolis preso nesta segunda-feira (09), vestindo calcinha e com o pênis ereto no banheiro feminino da Paróquia São Francisco de Assis, já havia sido autuado por crimes parecidos outras vezes.

Conforme apurado pelo Portal 6, o primeiro registro ocorreu em junho de 2020 no condomínio onde ele morava, quando uma vizinha relatou estar sendo ‘espiada’ pelo homem, de 42 anos, todas as vezes que saía do banheiro.

Ao perceber o ocorrido, a vítima acionou o síndico, que advertiu o suspeito. Já na manhã seguinte, a esposa dele se dirigiu até a casa da vizinha, onde pediu desculpas pelo ato do marido e implorou para que ela não acionasse a polícia.

Apesar disso, ela não aceitou a súplica e registrou o caso em uma delegacia. À época, o advogado não chegou a ser preso. Três anos mais tarde, no entanto, a história seria diferente.

Era julho de 2023, mesmo período do ano, quando o suspeito voltou a cometer o crime, contudo, o local escolhido foi um tanto peculiar: o banheiro feminino de uma igreja evangélica, na Avenida Brasil Sul.

A reportagem teve acesso a imagens de câmeras de segurança da época, que mostram o homem adentrando ao local já com atitudes suspeitas. Pouco depois, uma mulher sai e solicita auxílio de seguranças do templo. Ele ficou mais de 20 minutos dentro do box.

Segundo ela, ao adentrar ao banheiro, percebeu que havia outra pessoa em uma cabine, sendo que o advogado tentou enganá-la, fingindo se passar por uma voz feminina — mas não a ludibriou.

Assustada, a vítima acionou o segurança que deteve o suspeito e o encaminhou para uma delegacia. Lá, os policiais verificaram que ele já possuía ficha criminal com outras situações de importunação sexual e também de agressão a esposa.

Ficha esta que voltaria a se estender, com o advogado sendo preso nesta segunda-feira (09), ao ser flagrado de calcinha praticando o mesmo crime em outra igreja, agora, uma católica.

