Após 52 anos de história, grande rede de varejo decreta falência e fecha as portas de todas as lojas

Derrocada começou a ganhar forma em abril de 2023

Anna Júlia Steckelberg - 11 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Ludovic Delot)

Se você já montou uma lista de casamento, comprou uma torradeira de presente ou apenas se perdeu em corredores cheios de almofadas e utensílios domésticos, é bem provável que já tenha cruzado com uma loja Bed Bath & Beyond. Por décadas, ela foi um verdadeiro paraíso para quem amava enfeitar a casa. Mas, após 52 anos de história, a gigante do varejo americano fechou oficialmente todas as suas lojas físicas, decretou falência, e a culpa não foi só da concorrência online.

A derrocada começou a ganhar forma em abril de 2023, quando a empresa entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 nos EUA, uma medida que permite reestruturação financeira. A Bed Bath & Beyond já vinha enfrentando dificuldades há anos, após uma mudança de estratégia que priorizou marcas próprias, o que afastou consumidores acostumados com nomes conhecidos.

Após 52 anos de história, grande rede de varejo decreta falência e fecha as portas de todas as lojas

Tentando corrigir a rota, a rede voltou a oferecer marcas nacionais, cortou empregos, fechou 150 lojas e tentou levantar capital no mercado. Mesmo assim, o rombo era grande demais. Entre perdas bilionárias e apostas frustradas, a varejista recebeu um financiamento de emergência de US$ 240 milhões para iniciar um processo de liquidação. Até junho de 2025, todas as 360 lojas Bed Bath & Beyond e as 120 unidades buybuy BABY haviam fechado definitivamente as portas.

O que causou essa queda tão brusca? Além das decisões internas equivocadas, a empresa foi engolida por um mercado em plena transformação. Com consumidores cada vez mais digitais e exigentes, a Bed Bath & Beyond simplesmente não conseguiu se adaptar à velocidade das mudanças, ao contrário de concorrentes que investiram pesado em tecnologia, logística e experiência de compra integrada.

Mas nem tudo desapareceu. A marca foi comprada pela Overstock.com, que passou a operar online com o nome Bed Bath & Beyond. A buybuy BABY também foi vendida para outros grupos. O futuro agora está no digital, onde o desafio será reconstruir a confiança e a relevância em um mundo onde o “além do banho e da cama” é apenas o começo.

Resta saber se, no ambiente virtual, a marca conseguirá retomar o brilho que um dia teve nas prateleiras físicas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!