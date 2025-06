Mitos e verdades sobre a picanha (a maioria das pessoas não sabe)

Açougueiro reuniu um compilado de mentiras e verdades que os brasileiros acreditam sobre o corte de carne

Magno Oliver - 11 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Guia do Churrasco)

Um açougueiro especialista em picanha bombou no X com um tutorial de mitos e verdades sobre a carne que os internautas curtiram bastante.

Assim, ele trouxe esclarecimentos sobre essa carne que muita gente acredita ou pratica até hoje.

1. “Picanha não passa de 1,200 kg” – MITO

O açougueiro explica que quanto maior é o animal, maior vai ser a peça que se pode extrair dele.

O animal tem 2 picanhas e cada uma representa 0,5% da carcaça. Assim, um boi que pesa 300 kg vai ter 2 peças de 1,5 kg no mínimo.

2. “Só é picanha se for cortada na 3º veia” – MITO

O especialista explica que, por incrível que pareça, a peça da carne é correspondente apenas à parte macia do coxão duro. Não tem nada a ver com primeira, segunda, nem terceira veia, como muita gente diz.

A peça é um corte que foi inventado no Brasil e a 3º veia é o limite da separação da parte mais macia do coxão duro.

3. “Picanha fatiada é coxão duro” – VERDADE

Segundo explica o especialista em carnes, a picanha fatiada são coxões duros cortados como picanha.

4. “Picanha de gordura amarela é de vaca mais velha” – MITO

Muita gente associa a gordura amarela à idade da vaca, mas ele explica que isso tem a ver com outro fator.

Assim, trata-se do betacaroteno presente no pasto. Animais novos e mais velhos acabam consumindo esse composto e ficando com a gordura mais amarelada.

5. “Picanha é mais cara porque é a melhor carne” – MITO

Ele explica que esse corte de carne é mais caro no Brasil porque é a peça mais consumida e mais famosa. Assim, existem carnes mais macias, mais baratas e mais saborosas que a picanha, como cupim, contra-filé, filé etc.

Confira o vídeo completo com as dicas:

Curiosidades sobre a picanha pic.twitter.com/ALN1YtJicd — GIROTTO (@AGR02G) June 1, 2025

