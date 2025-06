6 carnes que não são tão famosas, mas ficam uma delícia no churrasco

Esses cortes possuem sabor marcante, suculência garantida e preço mais baixo

Anna Júlia Steckelberg - 10 de junho de 2025

(Foto: Rick Bolzani/YouTube)

Você já cansou de repetir picanha e contrafilé no espeto? Então prepare-se: tem vida além das carnes tradicionais!

Esses seis cortes, menos famosos, podem transformar seu churrasco, e sem estourar o bolso.

1. Entraña (skirt steak)

Retirada do diafragma, a entraña é suculenta e saborosa.

Com fibras longas, pede fogo alto por poucos minutos, e pronto: carne macia e marcante, digna de parrilla argentina.

2. Bife do vazio (flank steak)

Localizado abaixo das costelas, o vazio é firme, porém suculento.

Ideal para grelhar com sal de parrilla e pimenta, rendendo um corte tenro quando fatiado contra as fibras.

3. Raquete (shoulder/flat-iron steak)

Extraída da paleta, a raquete é quase tão macia quanto o filé, especialmente após a retirada do colágeno. Com preparo breve e direto, garante suculência e conforto ao mastigar.

4. “Sete da paleta”

Menos conhecido, esse corte lombar da paleta é bem marmorizado e, quando limpo da membrana, pode virar vários cortes excelentes: flat iron, raquete, patinho do sete etc. No fogo médio-alto, surpreende na textura e sabor.

5. Ponta de peito (point cut)

A ponta da costela, rica em colágeno e gordura, é perfeita para um churrasco longo.

Com fogo baixo, o resultado é uma carne que desmancha na brasa, e com preço camarada.

6. Costela dianteira

Mais barata que a versão tradicional, a costela dianteira é ideal para quem tem paciência.

Tem sabor intenso e, com tempo de fogo baixo, rende carne macia, suculenta e perfeita para um churrasco de respeito.

Dicas:

Fatie na direção contrária às fibras: a regra de ouro para suculência e maciez.

Controle da brasa: cortes firmes pedem fogo médio para não ressecar.

Sal grosso na medida: realça o sabor e forma uma crosta perfeita.

Esses cortes possuem sabor marcante, suculência garantida e preço mais baixo. Além disso, explorar essas carnes mostra criatividade, e conquista até os convidados mais exigentes.

Por isso, chegou a hora de variar seu cardápio de churrasco.

Saia do óbvio e experimente entraña, vazio, raquete, sete da paleta, ponta de peito e costela dianteira. Você ganha em sabor, economia e estilo. Então acenda a brasa, chame a galera e surpreenda no próximo churras!

