Novo Chery: detalhes do SUV compacto elétrico que chega no Brasil por menos de R$ 49 mil

Preço estabeleceu um alerta entre rivais como BYD, que até então liderava a faixa de entrada com o Seagull

Gabriella Pinheiro - 11 de junho de 2025

QQ Domi. (Foto: Reprodução)

A guerra de preços dos elétricos ganhou um novo capítulo. Isso porque a Chery lançou o QQ Domi, um SUV compacto 100% elétrico, com preços a partir de pouco mais de R$ 48 mil em conversão direta – já que vale 54.900 yuans — cerca de US$ 8, 3 mil.

O preço estabelecido acendeu um alerta entre os rivais, como a BYD, que até então liderava a faixa de entrada com o Seagull.

O veículo será oferecido em duas versões. O modelo de entrada contará com autonomia de 305 km no ciclo chinês CLTC, enquanto a configuração mais completa promete até 405 km.

Apesar de ser menor do que o Seagull e o Dolphin Mini, com apenas 3,72 metros de comprimento, 1,70 metro de largura e 1,60 metro de altura, o QQ Domi possui um visual mais elevado, com apelo de SUV urbano.

A versão oferece duas telas digitais — uma central de 10,25 polegadas e outra de 7 polegadas no painel do motorista —, além de sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré.

Além disso, a versão mais cara ainda possui tecnologia V2L, permitindo que o carro seja usado como fonte de energia para eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos. As baterias têm capacidades de 28,5 kWh e 39,33 kWh, respectivamente, e podem ser recarregadas de 30% a 80% em cerca de meia hora.

Vale destacar que a principal concorrente do QQ Domi é o BYD Seagull, que teve o preço reduzido para 55.800 yuans (aproximadamente US$ 7,8 mil).

A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAMA) também emitiu um comunicado criticando as recentes quedas de preço promovidas por algumas marcas, afirmando que há riscos de “competição predatória” e “colapso das margens de lucro”.

