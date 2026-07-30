Adeus, ar-condicionado caro: novo aparelho portátil sem tubo externo refresca a casa inteira, sem precisar de instalação e é mais barato

Equipamento utiliza água e gelo para refrescar o ambiente, mas funciona de forma diferente de um ar-condicionado tradicional

(Foto: Ilustração/Youtube)

Quem busca aliviar o calor sem realizar obras em casa tem encontrado uma alternativa nos climatizadores evaporativos portáteis. Diferentemente dos aparelhos de ar-condicionado tradicionais, esses equipamentos não exigem instalação fixa nem tubo para eliminar o ar quente, sendo indicados para pequenos ambientes.

A praticidade e a facilidade de transporte fazem com que os aparelhos sejam uma opção para apartamentos alugados, escritórios e locais onde a instalação de um sistema convencional não é possível.

Como funciona o climatizador portátil

Ao contrário do ar-condicionado, que utiliza um compressor e um gás refrigerante para reduzir a temperatura do ambiente, o climatizador evaporativo funciona por meio da evaporação da água.

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O equipamento puxa o ar, faz com que ele passe por um painel umedecido e devolve um fluxo de ar mais fresco. Em muitos modelos, é possível adicionar gelo ou bolsas de gelo ao reservatório para potencializar a sensação de resfriamento.

Por esse motivo, especialistas ressaltam que o climatizador não substitui um ar-condicionado, principalmente em dias de calor intenso.

Quais são as vantagens

Entre os principais benefícios do equipamento estão:

instalação simples, sem necessidade de obras;

facilidade para transportar entre diferentes cômodos;

menor consumo de energia em comparação com aparelhos de ar-condicionado;

funcionamento sem unidade externa.

Essas características tornam o aparelho uma alternativa para quem procura conforto térmico com investimento menor.

Antes de comprar, avalie alguns pontos

O climatizador apresenta melhor desempenho em ambientes com boa circulação de ar e baixa umidade. Em regiões muito úmidas, sua eficiência pode ser reduzida.

Também é importante manter o reservatório abastecido com água, realizar a limpeza periódica do equipamento e seguir as recomendações do fabricante para preservar o desempenho.

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