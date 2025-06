Rede de hipermercado mineira mira investir em Anápolis

Construção já teria se iniciado, mas foi travada por falta de documentação

Paulo Roberto Belém - 11 de junho de 2025

Espaço onde funcionou o Bretas, no bairro Jundiaí, em estado de abandono por conta do encerramento das atividades (Foto: Reprodução)

Um local conhecidíssimo e que foi motivo de problemas ambientais quando nele foi construído um supermercado da Rede Bretas, no bairro Jundiaí, está na mira de outra grande rede supermercadista que visa se instalar no local.

Nos bastidores, a informação é que se trata de um empreendimento do mesmo segmento e também originária do estado vizinho – Minas Gerais.

Rápidas apurou que até teria começado a movimentação de construção no local, mas foi travada por falta de documentação necessária – como alvará para a obra na Rua Pereira do Lago.

A reportagem seguiu pistas e no radar surgiu o nome da Supermercados BH, grande supermercadista mineira que teria porte para se expandir. Entretanto, em contato telefônico, o setor de marketing da empresa negou que estaria com planos de se inserir no mercado goiano.

Com isso, outro nome que se coloca no tabuleiro é a Rede Lucas Supermercados. Rápidas explica porque: baseada também em Minas Gerais, o empreendimento conta com lojas consolidadas nas regiões Sudeste e Sudoeste de Goiás, em Itumbiara e Rio Verde.

A tentativa de contato para a confirmação foi realizada, mas sem sucesso.

