Famosa rede de frango frito decreta falência e fecha as portas de todas as lojas

Crescer sem planejamento e não acompanhar as transformações do mercado pode custar caro

Anna Júlia Steckelberg - 12 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Cozinha da Wilza)

Se você é do tipo que não resiste a um bom frango frito, daqueles crocantes por fora, suculentos por dentro e mergulhados em molhos secretos, talvez essa notícia doa mais do que pitada de pimenta extra forte. A Sticky’s Finger Joint, rede queridinha de frango gourmet nos Estados Unidos, decretou falência e começou a fechar suas unidades.

Fundada em Nova York em 2012, a Sticky’s conquistou fãs fiéis com seu cardápio criativo e molhos artesanais, abrindo mais de 20 lojas em estados como Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. Mas o que parecia ser uma receita de sucesso virou um prato amargo em 2025, quando a marca entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 da legislação americana, que permite a reestruturação de empresas endividadas.

Famosa rede de frango frito decreta falência e fecha as portas de todas as lojas

O que levou ao colapso da rede? Uma mistura indigesta de fatores. O aumento dos custos operacionais (especialmente aluguéis e salários em grandes centros urbanos), a inflação nos preços do frango e do óleo, e os resquícios da pandemia, que exigiram adaptações caras e complexas, criaram uma tempestade perfeita. Soma-se a isso uma expansão rápida demais, sem fôlego para sustentar a qualidade e a gestão.

A concorrência também deu um chega-pra-lá. Redes como Chick-fil-A e Shake Shack, com bolsos mais fundos, dominaram o mercado com força. Além disso, mudanças no comportamento do consumidor, com mais foco em alimentação saudável e pedidos por delivery, exigiram investimentos que a Sticky’s não conseguiu acompanhar.

O que acontece agora?

Algumas lojas seguem abertas, operando em ritmo reduzido, enquanto a marca busca alternativas: reestruturação, venda de ativos, parcerias e, quem sabe, uma segunda chance.

O futuro ainda é incerto, mas o sabor de lição fica: crescer sem planejamento e não acompanhar as transformações do mercado pode custar caro, até para quem tem molho especial no cardápio.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!