Nomes com raízes históricas estão ganhando o coração das famílias brasileiras

Anna Júlia Steckelberg - 11 de junho de 2025

Você já notou como nomes que pareciam saídos de novelas de época estão pipocando em berçários, certidões e até listas de chamadas? Pois é, o que era considerado “de vovó” virou tendência entre pais modernos. Em 2025, a nostalgia se uniu à originalidade, e nomes antigos voltaram a ser sinônimo de elegância, história e… muito charme!

Num tempo em que todos buscam o “diferente com propósito”, nomes com raízes históricas estão ganhando o coração das famílias brasileiras. E o melhor: com significados profundos, sonoridades sofisticadas e aquele ar de tradição que aquece o coração.

Vamos aos protagonistas dessa volta triunfal?

6 nomes antigos que estavam esquecidos e voltaram com força

1. Amália

Com origem germânica, Amália significa “trabalhadora” ou “ativa”.

Tem uma musicalidade clássica e refinada, ideal para quem quer um nome único sem ser excêntrico. Um nome que veste bem desde a infância até a fase adulta, com elegância atemporal.

2. Joaquim

Do hebraico “Deus estabelecerá”, Joaquim é aquele nome que carrega força, tradição e espiritualidade.

Depois de anos fora do radar, voltou com tudo, especialmente entre pais que querem um nome marcante e cheio de simbologia.

3. Cândida

Com origem no latim candidus, significa “pura”, “branca”, “brilhante”.

Por muito tempo ficou esquecido, mas agora ressurge como uma joia rara: delicado, sofisticado e com aquele ar retrô que está em alta.

4. Benício

Significando “abençoado” ou “bondoso”, Benício mistura o clássico ao moderno com perfeição.

É daqueles nomes que soam familiares, mas ainda causam surpresa positiva. Um renascimento cheio de boas energias.

5. Cecília

Nome da padroeira da música, Cecília vem do latim e simboliza fé e sensibilidade.

Em 2025, tem sido cada vez mais escolhido por pais que valorizam cultura, arte e tradição. Um nome que toca como uma melodia suave.

6. Francisco

Com raízes no italiano “Francesco”, que significa “francês livre”, Francisco está vivendo um renascimento poderoso.

Associado a figuras inspiradoras como São Francisco de Assis e o Papa Francisco, o nome transmite simplicidade, doçura e espiritualidade. É daqueles que abraçam, como um bom avô que virou tendência entre os netos.

