6 perfumes bons e baratos que duram o dia inteiro e parecem de grife

Você não precisa desembolsar centenas de reais para se sentir poderosa, perfumada e elegante o dia inteiro

Anna Júlia Steckelberg - 13 de junho de 2025

(Foto: Pinterest)

Você já sentiu aquele perfume irresistível em alguém e pensou: “isso aí custou uma fortuna”? Pois é, a perfumaria tem esse poder de impressionar e, muitas vezes, de assustar o bolso também.

Mas a boa notícia é que o glamour olfativo não precisa mais ser um privilégio das prateleiras mais caras. Hoje, o mercado oferece fragrâncias acessíveis que deixam até os perfumes de grife com inveja.

Sim, estamos falando de aromas com presença, elegância e fixação de respeito, daqueles que duram o dia inteiro e ainda arrancam elogios no fim do expediente.

A mágica está na combinação de ingredientes bem escolhidos e uma estrutura olfativa equilibrada que sabe entregar luxo com preço camarada.

A seguir, conheça 6 perfumes femininos bons, baratos e duradouros, que merecem espaço nobre na sua penteadeira:

6 perfumes bons e baratos que duram o dia inteiro e parecem de grife

1. Eudora La Victorie Intense (Eudora)

Um floral oriental poderoso, com baunilha cremosa e patchouli elegante.

É o tipo de perfume que te acompanha o dia inteiro e deixa um rastro sofisticado, sem exageros. Perfeito para quem quer transmitir segurança e sensualidade com um toque de luxo importado, mas por um preço bem nacional.

2. Kriska Drama (Natura)

Doce na medida, com fundo ambarado que traz conforto e sofisticação.

Tem notas de frutas vermelhas, baunilha e patchouli, criando um equilíbrio que fixa bem e parece perfume de boutique. Ideal para quem quer um aroma marcante e acolhedor.

3. Glamour Just Shine (O Boticário)

Elegante e versátil, mistura flores brancas, baunilha e musk com maestria.

É aquele perfume que combina com o escritório e com um jantar romântico, tudo isso com fixação de grife, mas precinho de farmácia.

4. L’Amour (L’Bel)

Com estrutura que lembra perfumes franceses, esse floral amadeirado é puro requinte.

Tem performance de respeito (mais de 8h na pele!) e transmite sofisticação discreta. Para quem quer cheirar a elegância sem ostentação.

5. Essencial Exclusivo Floral (Natura)

Sofisticado e intenso, esse perfume traz uma mistura luxuosa de flores brancas com madeira e musk. A fixação é altíssima e o cheiro transmite poder com suavidade.

É ideal para quem gosta de fragrâncias elegantes que evoluem na pele ao longo do dia e passam uma imagem de classe — sem pesar no orçamento.

6. Zara Femme (Zara)

Simples, mas surpreendente. Com notas de baunilha, peônia e almíscar, esse perfume lembra fragrâncias de grife internacionais, mas com preço de fast fashion.

Tem boa fixação e uma vibe confortável, feminina e elegante. Um verdadeiro achado para quem quer cheirar a riqueza com discrição e estilo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!