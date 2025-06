99 quer duelar com Ifood no Brasil e Goiás será o primeiro palco da guerra

Além de investir pesado em propaganda e relacionamento com os veículos de comunicação local, a nova concorrente deve jogar pesado em ofertas e vantagens para restaurantes e entregadores

Samuel Leão - 13 de junho de 2025

Entregador diante de mochilas do iFood e 99 Food. (Foto gerada pelos Manus/ Portal 6)

Sem um concorrente de peso (do ponto de vista da logística, capilaridade e tecnologia), o iFood se tornou hegemônico no mercado de delivery no Brasil.

Por mês, o aplicativo criado por Fabricio Bloisi chega a realizar mais de 100 milhões de acionamentos e fatura bilhões. A Uber, com o Uber Eats, tentou peitá-lo e acabou tendo de se retirar do mercado brasileiro em 2022 após o serviço não se viabilizar no país.

Agora, a 99, sob controle chinês, quer duelar com o iFood. Começará por Goiás e não aparentemente não recursos para a empreitada.

A expectativa é que o novo serviço de entregas de comida inicie as operações em na Grande Goiânia e em Anápolis ainda neste mês de junho.

Conhecedora do apetite chinês, o iFood prepara ações para que a “vida” da 99 Food não seja fácil.

A coluna Rápidas acompanhará tudo de perto!

Federação entre MDB e Republicanos deve sofrer resistências em Goiás

A ala ligada à Igreja Universal tentou sem sucesso tirar Roberto Naves do comando do Republicanos em Goiás.

O ex-prefeito de Anápolis conseguiu respaldo de Marcos Pereira, presidente nacional da sigla, e de quebra entrou no segundo escalão da gestão Ronaldo Caiado (UB) ao comandar a Goiás Turismo.

No MDB a ideia até que é bem-vinda, mas Roberto Naves não.

Em Anápolis, cidade onde hoje é governo, integrantes do partido de Daniel Vilela devem manifestar publicamente esse sentimento.

Absolvição de Tião Peixoto dá mais discurso ao vereador

A absolvição de Tião Peixoto (PSDB) no caso IMAS robusteceu o discurso do vereador contra integrantes do Ministério Público em Goiás (MPGO).

O parlamentar chegou a ser preso por conta da acusação de corrupção e atribui a essa situação a perda da esposa.

Ele promete ir “pra cima” do órgão e pedir reparação do estado pelos danos que sofreu.

Força-tarefa da Prefeitura de Aparecida chega ao Madre Germana

Um dos maiores bairros de Aparecida de Goiânia, o Madre Germana recebe nesta sexta-feira (13) a força-tarefa de limpeza e zeladoria da Prefeitura.

Começará pela Avenida Dr. Vitorino B. de Melo e deve alcançar outros três setores adjacentes.

Homenagem nas Cavalhadas acaba em briga em Pirenópolis

Ao presentear com uma argola a ex-vereadora Ynaê Curado (UB), um cavaleiro passou a ser alvo de perseguição por parte do grupo do atual prefeito, Nivaldo Melo (PSDB).

A situação gerou reação da própria Ynaê, que classificou a atitude como “antidemocrática”.

Ela lembrou que outros políticos também já foram homenageados sem sofrer represálias.

Nota 10

Para ministra Cármen Lúcia pela política de equidade de gênero que ela está implementando no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela entregou duas listas, separadas com nomes de homens e mulheres, ao presidente Lula para escolha de novos titulares da Corte.

Nota Zero

Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) por ignorar os ataques mútuos entre deputados na Casa. O caso Amauri Ribeiro vs Bia de Lima é um exemplo.