Jovem é internado na UPA Vila Esperança após sofrer segunda tentativa de assassinato em uma semana

Vítima chegou à unidade após sofrer, pelo menos, três disparos de arma de fogo

Paulo Roberto Belém - 13 de junho de 2025

Upa Vila Esperança em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Um jovem, de 23 anos, foi internado às pressas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis, após sofrer pelo menos três disparos de arma de fogo, nesta sexta-feira (13).

Coube à equipe da unidade hospitalar acionar a Polícia Militar (PM), porque não recebeu nenhuma informação sobre a vítima que sofreu a tentativa de homicídio. Quando os militares chegaram, ele estava sendo atendido.

O mais chocante, é que esta teria sido a segunda vez que o jovem é alvejado em menos de uma semana. No último sábado (07), ele teria levado outros cinco disparos de arma de fogo em Valparaíso de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal.

Na oportunidade, o pai da vítima teria socorrido e levado o filho para o Hospital Municipal da cidade, onde foi estabilizado, a ponto de não correr risco de morte. Contudo, ele teria afirmado não saber o motivo do atentado.

Agora, resta a dúvida que será investigada pela Polícia Civil (PC), para que a corporação entenda o motivo de o mesmo jovem receber duas tentativas de homicídio neste curto espaço de tempo.

