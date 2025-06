Como trocar a resistência do chuveiro com segurança sem precisar gastar com técnico

Aprenda o jeito correto e seguro para você não precisar mais gastar tempo e dinheiro com um problema frequente em casa

Magno Oliver - 14 de junho de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Rudson Dantas)

Chuveiro com a resistência queimada é um problema universal, frequente em casa e que todo mundo vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. É uma questão que forma caráter na vida adulta, principalmente para quem não mora mais com os pais.

Assim, quem olha para um chuveiro queimado pensa que trocar a resistência daquele utilitário pode parecer uma tarefa fácil, porém a coisa não é bem assim. Tem um pouco de trabalho a ser feito.

A resistência do chuveiro é um acessório de funcionamento que frequentemente passa por problemas, queima de repente e muita gente não sabe trocar. E quem sabe tem medo de levar choque ou se machucar por conta do perigo da atividade.

Foi então que um tutorial simples, seguro e bem recomendado bombou nas redes sociais e ensinou quem não sabe a trocar a resistência do jeito certo.

Trocar a resistência do chuveiro é um desafio que muita gente evita, mas, na verdade, é possível corrigir isso sem precisar gastar com técnico e com muita segurança.

O primeiro passo é desligar a chave geral da energia do seu lar ou só a parte do disjuntor do chuveiro, se a parte elétrica da sua residência estiver configurada para tal. Isso é essencial para tirar o seu medo de tomar choque, já que corta a energia direto na fonte.

Feito isso, você vai fechar o registro do chuveiro para evitar a saída da água pelo encanamento. 2 pontos importantes para uma troca segura: suspender a chegada de água e energia ao chuveiro.

Em seguida, remova a tampa do chuveiro e localize a resistência, geralmente ela é uma mola espiral metálica. Puxe-a com cuidado e remova as partes com atenção. Assim, instale a resistência nova e observe bem os encaixes.

Feche a tampa, confira se está firme e abra os registros da água e da energia. Por fim, faça o teste para ver se está tudo ok novamente.

