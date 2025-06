Regras importantes da bagagem de mão que todo passageiro precisa saber antes de pegar um voo

Conhecer as normas com antecedência pode poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça

Pedro Ribeiro - 14 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você vai viajar de avião em breve, entender as regras de bagagem de mão é essencial para evitar surpresas e transtornos no embarque.

Muita gente só se preocupa com isso na hora de fazer as malas, mas conhecer as normas com antecedência pode poupar tempo, dinheiro e dor de cabeça.

A bagagem de mão é aquela que você pode levar com você dentro da cabine do avião.

Ela deve conter seus itens pessoais mais importantes — documentos, remédios, eletrônicos, uma muda de roupa, entre outros.

Além da mala principal, o passageiro também pode embarcar com um item pessoal, como uma mochila pequena ou bolsa, que deve caber sob o assento à sua frente.

É importante lembrar que cada companhia aérea pode ter pequenas variações nas suas regras.

Por isso, sempre vale conferir as informações atualizadas no site da empresa antes da viagem.

Limites de peso e tamanho em 2025

Segundo as regras da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a bagagem de mão deve seguir alguns limites:

Peso máximo: 10 kg;

Dimensões: 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade , incluindo alças e rodinhas;

Item pessoal: deve caber sob o assento à frente e medir, no máximo, 35 cm x 20 cm x 45 cm.

Essas medidas foram estabelecidas para garantir o conforto e a segurança de todos os passageiros e evitar atrasos no embarque.

Se a bagagem ultrapassar esses limites, você poderá ser obrigado a despachá-la — e isso pode gerar custos extras.

O que pode (ou não) ser levado na bagagem de mão

Fazer a mala com atenção é fundamental. Alguns itens são permitidos, outros exigem cuidados e há aqueles que são totalmente proibidos.

Itens permitidos:

Líquidos : frascos de até 100 ml, dentro de embalagem plástica transparente com capacidade de até 1 litro por passageiro;

Alimentos sólidos : geralmente liberados em voos nacionais;

Eletrônicos : celulares, notebooks e tablets são permitidos;

Medicamentos: podem ser levados, preferencialmente com receita médica.

Itens restritos ou proibidos:

Objetos cortantes (como facas ou tesouras grandes);

Substâncias inflamáveis;

Armas ou réplicas;

Baterias de lítio acima de 100 Wh (necessitam autorização);

Alimentos líquidos ou pastosos em grandes quantidades.

Ignorar essas regras pode levar à retenção do item e até a punições, dependendo do caso.

Então, vale a pena conferir tudo antes de sair de casa.

Como as companhias aéreas controlam a bagagem de mão?

As principais companhias brasileiras — Gol, Latam, Azul e VoePass — seguem os critérios da ANAC, mas costumam ser rigorosas na fiscalização. Na hora do embarque, é comum a pesagem e a medição das malas.

E, se houver excesso, a mala vai direto para o porão do avião — e o passageiro pode ter que pagar por isso.

Além disso, alguns itens comprados no aeroporto podem ser considerados como parte da bagagem de mão. Então, fique atento para não ultrapassar os limites permitidos.

Dicas para evitar problemas com a sua bagagem

Quer garantir uma viagem tranquila desde o embarque? Siga estas dicas práticas:

Pese e meça sua mala antes de sair de casa;

Consulte as regras atualizadas da companhia aérea;

Organize itens essenciais em uma bolsa menor;

Evite transportar objetos proibidos ou de uso restrito.

Seguindo essas orientações, você evita estresse e garante que tudo corra bem na hora de embarcar.

