‘O povo acha que Goiás é roça’: vídeo polêmico de inteligência artificial revolta internautas

Publicação criou visões estigmatizadas sobre diferentes localidades brasileiras e já acumulou mais de 1,6 milhão de visualizações

Augusto Araújo - 05 de junho de 2025

Goiás e Ceará foram alguns dos estados representados por Inteligência artificial. (Foto: Captura/TikTok)

Um vídeo criado por inteligência artificial tem gerado polêmica nas redes sociais, ao imaginar como seriam os pais de cada estado do Brasil.

A publicação, divulgada no perfil Esteriótipos IA (@esteriotipos.ia), acumula mais de 1,6 milhão de visualizações nas redes sociais e 4 mil comentários.

Como o nome da página sugere, as imagens hiper-realistas geradas pelo software se utilizam de visões estigmatizadas sobre cada unidade federativa para criar o que seria a figura paterna “média” das localidades.

Em primeiro lugar, aparece uma representação de Sergipe, com um homem tomando cerveja, sentado numa cadeira de plástico, debaixo de uma decoração que remete às festas juninas.

Na sequência, ao se tratar do Ceará, o “pai” gerado se apresenta com roupas sujas, descalço, em uma rua sem asfalto e com um fundo que remete a um ambiente empobrecido.

Outra localidade retratada de forma polêmica foi o Rio de Janeiro. Isso porque a figura paterna é um homem, sem camisa, em cima de uma laje de favela, com sons de tiro ao fundo.

O “pai” do Distrito Federal também chamou atenção, por ser o único retratado em um lugar de classe alta. Ele se veste com um terno elegante, um drink na mão e caminha por uma residência que simboliza bastante luxo.

Por fim, o “pai” de Goiás é apresentado pela inteligência artificial como um homem vestido como vaqueiro, com botas, cinto de fivela e um largo chapéu.

Além disso, ele se encontra em um ambiente rural, com direito a uma caminhonete ao fundo.

Indignação

Nos comentários do vídeo, muitas pessoas questionaram a representação gerada pela inteligência artificial, especialmente os moradores de estados nordestinos.

“Gente, no nordeste tem água, a gente toma banho”, reclamou uma usuária.

“Porque pais de classe baixa na maioria e só no DF pai de classe alta?”, questionou outro internauta.

Por fim, uma goiana destacou: “O povo acha que Goiás é roça”.

ESTEREÓTIPOS 😬 ‘O povo acha que Goiás é roça’: vídeo polêmico de inteligência artificial revolta internautas Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/SkfkO0sEJj — Portal 6 (@portal6noticias) June 5, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!