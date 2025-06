Homem vê sonho se transformar em pesadelo após ganhar milhões na loteria e namorada sumir com prêmio

Para ele, a dor maior não foi perder R$ 28 milhões, mas a confiança na pessoa que mais amava

Gabriella Licia - 04 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/ José Cruz/Agência Brasil)

Ganhar na loteria costuma ser visto como o fim dos problemas financeiros — mas, para um canadense, o prêmio milionário virou um grande pesadelo.

Lawrence Campbell, morador de Winnipeg, afirma ter comprado um bilhete da loteria Lotto 6/49 em janeiro deste ano e descoberto que havia ganhado nada menos que 5 milhões de dólares canadenses, o equivalente a cerca de R$ 28 milhões. O que ele não esperava era que o verdadeiro desafio viria depois.

Por estar sem os próprios documentos pessoais no momento da premiação, Lawrence pediu à sua então namorada, Krystal Ann McKay, que reivindicasse o valor em seu lugar. Foi então que o problema se iniciou. A mulher não apenas resgatou o prêmio como também desapareceu logo depois, deixando Lawrence sem o dinheiro e sem explicações.

A entrega oficial do cheque à mulher chegou a ser divulgada pela imprensa local, com fotos e registros da cerimônia. Para Lawrence, a situação é clara: ele comprou o bilhete, conferiu os números e foi traído por alguém em quem confiava. Agora, o apostador entrou com uma ação judicial para tentar reaver o valor, alegando que McKay não tinha direito legal ao prêmio.

O caso vem gerando repercussão em todo o Canadá e levanta uma questão delicada: até que ponto é seguro compartilhar algo tão valioso, mesmo com pessoas próximas? No centro da história está um bilhete de loteria, mas o que realmente entrou em jogo foi a confiança.

E você? Gosta de apostar na loteria?

Aqui vai algumas dicas para lidar com prêmios de loteria, caso a sorte bata à sua porta.

Verifique as regras locais: cada país ou estado pode ter regras específicas sobre a reivindicação de prêmios.

Assine o bilhete: assim que possível, assine o verso do bilhete para comprovar a propriedade.

Consulte um advogado: antes de reivindicar prêmios significativos, é aconselhável buscar orientação legal.

Mantenha discrição: evite divulgar informações sobre o prêmio até ter segurança sobre os próximos passos.

Planeje o uso do dinheiro: considere consultar um planejador financeiro para gerir o valor de forma eficaz.

Cuidado com terceiros: evite entregar o bilhete a outras pessoas, mesmo que de confiança, para evitar situações como a de Campbell.

Ganhar na loteria pode ser uma bênção, mas é essencial tomar precauções para garantir que o prêmio traga felicidade e não complicações.

