Goiano convocado para a Seleção Brasileira conta emoção e predestinação em jogar futebol

Atuando na lateral, Heitor Araújo, de 15 anos, vai defender a "canarinho" na Copa 2 de Julho, na Bahia

Paulo Roberto Belém - 21 de junho de 2025

Heitor Araújo, de 15 anos, foi convocado para a Seleção Sub-15 (Foto: Arquivo Pessoal)

Atleta da categoria de base do Goiás Esporte Clube, o lateral Heitor Araújo, de 15 anos, teve uma notícia de “perder o sono”, ao ser acordado pela mãe aos gritos anunciando que ele havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-15.

O goianiense relatou ao Portal 6 que chorou de alegria, dizendo que ser jogador foi profetizado pelo avô, assim que nasceu. Ele afirmou que a primeira palavra dita aos 11 meses de vida foi a que se refere ao termo mais sugestivo do futebol: “gol”, confidenciou.

“É até engraçado falar, mas realmente foi ‘gol’. Não foi ‘papai’, não foi ‘mamãe’, não foi ‘titia’, não foi ninguém, foi ‘gol”, disse, relatando toda a trajetória que o levou ao Goiás e à convocação.

Predestinado

Contando que partiu dele todo o interesse em seguir a profecia do avô, Heitor diz ser predestinado a seguir a carreira futebolística. “Acho que foi um dom que Deus me deu mesmo, um talento”, entende.

Ele conta que começou jogando na escolinha do Grêmio e que com seis anos se destacava jogando em categorias superiores à idade. “Joguei Sub-8, eu tinha cinco, seis. Ganhei vários ‘campeonatinhos’, sendo artilheiro”, lembra.

Depois, acessou a escolinha do Cabo Verde, atuando sempre na zaga, destacando a conquista de vários campeonatos e torneios, quando, então, foi captado pelo Goiás. No esmeraldino, até avançou “casas”.

“Fui para base aqui no Centro de Treinamento, que é a partir dos 13 anos, mas tô aqui no CT desde os 11”, citou, dizendo que considera a equipe como uma “segunda família”. “O clube me proporciona muitas coisas boas”, destaca.

Da zaga para a lateral

Ainda na fase de testes, Heitor, dizendo que é chamado pelos colegas de “Ara” ou “Araújo”, foi migrado de posição até chegar à lateral. “Fui de meia, volante. Eu sempre fui muito polivalente. Qualquer posição que me colocar, eu sei fazer dentro do futebol”, garante.

Desafio na seleção

Araújo detalhou à reportagem que pela Seleção Sub-15 vai disputar a Copa 2 de julho, no mês que vem, em Salvador, sendo a única competição que a categoria disputa. Além da Seleção, times nacionais integram os concorrentes.

“Tem Grêmio, tem Santos, tem Palmeiras, tem Botafogo e também tem o Goiás”, citou. Perguntado de como irá se portar em uma eventual partida contra o time que o revelou, ele é enfático.

“Eu tenho que mostrar o porquê eu tô na seleção e de é que eu mereço isso. Mas claro, com respeito porque é meu time do coração. Vou jogar com alegria porque eu sei que querendo ou não, qualquer um dos dois que ganhar eu estou feliz”, arrematou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!