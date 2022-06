Ser sensitivo e intuitivo pode ser uma característica muito boa ou muito complicada. E existem alguns signos que têm um sexto sentido apurado, capaz de fazer revelações importantes.

Essas pessoas sabem exatamente se alguém possui maldade escondida nas falas, segundas intenções ou se algo dará muito certo para elas.

Com isso, as chances delas se magoarem é menor. No entanto, as chances de confiar em qualquer pesssoa que se diz amiga, é menor ainda. Elas sabem onde estão pisando.

Diante disso, separamos uma lista dos signos mais desconfiados e intuitivos do zodíaco. Se você faz parte dessa lista, comece a escutar mais seu coração. Uma dica: não é paranóia! Isso poderá te proteger de muitas decepções. Veja!

4 signos que têm um sexto sentido apurado e nunca falham na intuição:

1. Peixes

O signo de peixes é o mais sensitivo de todo o zodíaco. Eles vivem em um mundo paralelo de emoções e sentimentos ímpares. São observadores e conseguem saber exatamente quando existem mentiras nas falas.

Dificilmente uma pisciano será enganado ou pego de surpresa com alguma inverdade. Eles costumam saber onde estão pisando.

2. Câncer

Os cancerianos também são pessoas bastante atenciosas em relação a comportamento. Elas observam todos ao seu redor e, dificilmente, são enganadas ou passadas para trás.

Elas priorizam saber com quem estão lidando e gostam de ter o domínio da situação.

3. Virgem

Os virginianos são ainda mais observadores, críticos e analíticos. Olham atenciosamente todos os passos das pessoas ao seu redor.

Eles, naturalmente, não são de confiar de início nas pessoas. Ou seja, prestam atenção, minuciosamente, nas falas, nas controversas e claro, nas ações.

4. Libra

Já os librianos possuem algo bem intuitivo mesmo, não são tão ligados a analisar os comportamentos. Eles simplesmente sabem quando algo ou alguém é verdadeiro ou falso.

Ligados aos sentimentos, eles possuem um sexto sentido impecável e, facilmente, poderão desistir de algum evento ou situação, caso o coração deles aperte.

