6 bares em Goiânia para se divertir e jogar sinuca com os amigos

Se você está procurando um lugar para relaxar, competir de forma saudável e reunir os amigos, chega mais

Anna Júlia Steckelberg - 08 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Goiânia tem uma relação histórica com os bares. Daqueles simples, com mesa de plástico e cerveja no balde, aos mais modernos, com carta de drinks e ambiente sofisticado, a cidade sabe acolher quem busca boa comida, conversa fiada e, claro, uma boa partida de sinuca.

Se a mesa verde é a sua praia, seja para disputar umas partidas ou apenas assistir de longe com uma porção de batata e um copo na mão, selecionamos bares bem avaliados que oferecem boas mesas, bom atendimento e ambiente convidativo para socializar.

A seleção considerou avaliações de usuários em plataformas como o TripAdvisor e Google Maps, além da reputação entre frequentadores locais.

Confira abaixo os lugares que unem diversão, sinuca e bons momentos em Goiânia:

1. Oklahoma Snooker Bar



Localizado no Setor Sudoeste, o Oklahoma é um dos mais tradicionais points de sinuca da capital. O ambiente é descontraído, com mesas profissionais bem cuidadas, cerveja gelada e porções generosas.

Frequentado por grupos de amigos e até jogadores mais experientes, o local também organiza torneios de vez em quando.

Segundo avaliações no TripAdvisor e Google, o bar recebe elogios pela boa estrutura e atendimento cordial. Nota média: 4,5/5.

2. Nova Opção de Bilhar



Situado no Jardim América, esse bar é conhecido pela excelente manutenção das mesas e pelo ambiente acolhedor.

O público é variado e o clima é sempre animado, principalmente aos fins de semana. As mesas são bem espaçadas, o que garante conforto mesmo com a casa cheia.

Os frequentadores destacam o custo-benefício e o atendimento simpático. No Google, a média é de 4,6 estrelas.

3. Altas Horas Snooker Bar e Restaurante



Com um ambiente mais completo, o Altas Horas combina sinuca e gastronomia.

Localizado no Jardim Atlântico, o espaço oferece mesas de sinuca, música ao vivo em alguns dias da semana e um cardápio variado, com destaque para os petiscos e pratos executivos.

É ideal para quem quer misturar diversão e jantar em um único lugar. Os clientes elogiam a estrutura e o ambiente familiar. Nota média nas avaliações: 4,4/5.

4. Black Ball Sinuca Bar



Com uma pegada mais jovem e ambiente moderno, o Black Ball é ideal para quem busca um clima descontraído, com trilha sonora atual, além de drinks e petiscos bem preparados.

Localizado no Setor Bueno, é frequentado por grupos que querem curtir a noite com boas partidas de sinuca.

A casa investe em iluminação e conforto, sem abrir mão da competitividade das mesas. Avaliação no Google gira em torno de 4,5 estrelas.

5. Gomes Gastrobar e Snooker



Uma mistura de bar descolado com casa de sinuca clássica, o Gomes Gastrobar vem ganhando espaço entre os amantes da sinuca que também apreciam uma boa gastronomia. Localizado no Parque Amazônia, o local tem mesas bem cuidadas, ambiente agradável e uma cozinha que vai além dos petiscos comuns de bar.

As avaliações destacam o equilíbrio entre boa comida e diversão, com nota média de 4,7/5.

6. Sinuca do Gelim



Um verdadeiro reduto raiz da sinuca em Goiânia, o Sinuca do Gelim, localizado no Setor Pedro Ludovico, é daqueles lugares sem frescura, mas com muito carisma.

Com mesas sempre ocupadas por jogadores concentrados e cerveja sempre gelada, o ambiente é simples, mas acolhedor.

É o tipo de lugar que conquista pela autenticidade e tradição. Nota média nas avaliações: 4,3/5.

