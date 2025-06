Lugares onde tirar fotos “instagramáveis” em Goiânia

Alguns dos pontos são públicos e podem ser acessados livremente

Gabriella Pinheiro - 15 de junho de 2025

Imagem mostra o Beco da Codorna, em Goiânia. No local, é possível ver um muro extenso e repleto de pinturas. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Quando se trata de tirar fotos para o Instagram, o ambiente escolhido pode fazer toda a diferença. Em Goiânia, há diversos lugares conceituais que oferecem paisagens instagramáveis.

Alguns desses pontos são locais públicos e não requerem pagamento, além de poderem ser acessados livremente.

1. Beco da Codorna

Localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Central de Goiânia, o Beco da Codorna é o primeiro museu de arte urbana e grafite a céu aberto do Centro-Oeste.

Por lá, é possível encontrar diversos grafites coloridos e outras obras de arte que servem como cenário perfeito para as fotos. Vale destacar que o local também é point de eventos culturais.

2. Rooftop do Órion

Considerado o prédio mais alto de Goiânia, o Órion Business & Health Complex, localizado na Avenida Portugal, no Setor Marista, oferece uma vista privilegiada da capital.

A propriedade possui 192 metros de altura e, no topo, é possível encontrar um rooftop, onde muitos aproveitam para registrar momentos para o Instagram.

O local ainda abriga o Grá Bistrô e o Ciao Ciao Cucina, dois restaurantes de excelente qualidade.

3. Jardim Botânico

Outra dica é o Jardim Botânico, uma área de preservação com palco à beira do lago e borboletário, situado na Alameda do Contorno, no Jardim Santo Antônio.

Além de ser ideal para aproveitar o dia ao lado de amigos e da família, o ambiente ainda rende boas fotos para as redes sociais, especialmente para quem gosta de um contato maior com a natureza.

4. Evoé

A cafeteria Evoé, que funciona de quarta-feira a domingo, das 15h às 23h, está localizada na Rua 91, número 489, no Setor Sul, em Goiânia, Goiás. É mais um ponto ideal para quem busca um cenário perfeito para postar no Instagram.

O local possui uma área aberta, com árvore e algumas luzes ao redor, que realçam ainda mais o espaço. Ainda, é possível aproveitar bebidas e petiscos variados.

