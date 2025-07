Carros da Fiat, Volkswagen e Renault ficam mais baratos no Brasil; veja o antes e depois

Fabricantes antecipam benefícios do novo programa do Governo Federal e já aplicam descontos que passam de R$ 20 mil em alguns modelos

Isabella Valverde - 13 de julho de 2025

Os carros populares começaram a ficar mais baratos no Brasil. Com o lançamento do programa Carro Sustentável, assinado nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governo zerou o IPI para veículos compactos com alto padrão ambiental e fabricados no país.

A medida só entra em vigor oficialmente daqui a 90 dias, mas montadoras como Fiat, Volkswagen e Renault já anunciaram reduções significativas nos preços de alguns modelos — em alguns casos, acima de R$ 20 mil.

Com os novos valores, o carro mais barato do país agora custa menos de R$ 68 mil.

Confira os novos preços por marca

Fiat

A montadora italiana segue com o Mobi Like como um dos modelos mais acessíveis do mercado.

– Mobi Like: de R$ 80.990 por R$ 67.990 (↓ R$ 13 mil)

– Mobi Trekking: de R$ 82.990 por R$ 73.290 (↓ R$ 9,7 mil)

– Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.990 por R$ 86.990 (↓ R$ 8 mil)

Volkswagen

Apesar de não ter o carro mais barato do país, a Volks lidera em vendas no segmento de passeio. O maior desconto foi aplicado na Saveiro.

– Saveiro Robust CS: de R$ 109.490 por R$ 88.687 (↓ R$ 20.803)

– Polo Highline: de R$ 131.650 por R$ 120.240 (↓ R$ 11.410)

– Virtus Highline: de R$ 155.490 por R$ 144.080 (↓ R$ 11.410)

– Novo T-Cross 200 TSI: de R$ 154.990 por R$ 144.854 (↓ R$ 10.136)

– Novo Nivus Highline: de R$ 163.290 por R$ 146.490 (↓ R$ 16.800)

Renault

A marca francesa lidera agora com o carro mais barato do Brasil: o Kwid Zen, abaixo de R$ 68 mil.

– Kwid Zen: de R$ 78.690 por R$ 67.290 (↓ R$ 11,4 mil)

– Kwid Intense: de R$ 81.790 por R$ 71.290 (↓ R$ 10,5 mil)

– Kwid Iconic: de R$ 85.190 por R$ 75.690 (↓ R$ 9,5 mil)

– Kwid Outsider: de R$ 85.290 por R$ 75.290 (↓ R$ 10 mil)

O que é o Carro Sustentável?

O programa Carro Sustentável, criado junto com a regulamentação do Mover, pretende estimular a produção e compra de veículos com menor impacto ambiental.

Para ter direito ao IPI zero, o carro precisa:

– Emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro

– Conter mais de 80% de materiais recicláveis

– Ser produzido no Brasil (etapas como solda, pintura, motor e montagem)

– Se enquadrar na categoria de carro compacto

Para outros veículos, o novo cálculo do IPI será baseado em critérios como eficiência energética, segurança, potência e reciclabilidade, com alíquota inicial de 6,3% para carros de passeio e 3,9% para comerciais leves.

Segundo o Governo Federal, cerca de 60% da frota vendida em 2024 poderá ser beneficiada com reduções nas alíquotas — sem impacto fiscal.