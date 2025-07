Motorista de aplicativo chega para buscar passageiro e modelo do carro impressiona

Viajante brinca sobre como ela vai fazer para explicar para o marido toda a situação

Magno Oliver - 15 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @sensacionalistaslz)

Trabalhar como motorista por aplicativo é uma função que vai muito além de só saber dirigir bem e manusear um GPS.

Para se destacar em um mercado competitivo, muitos profissionais investem em conforto, higiene e, quando possível, em um bom carro para rodar. Afinal, a primeira impressão conta e muito, principalmente na hora da avaliação do condutor.

E foi pensando justamente nessa famosa “primeira impressão” que um motorista por aplicativo viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Ele surpreendeu com algo que ninguém esperava e o ato gerou reações na internet.

Uma passageira da plataforma 99POP bombou nas redes ao mostrar um momento inusitado enquanto solicitava um carro para viagem. O que ela não esperava era como o condutor chegaria até ela.

Antes dele encostar, ela demonstra surpresa ao checar no aplicativo o nome, as avaliações e o tipo de carro que estava a caminho do destino dela.

No vídeo, a mulher mostra ele aparecendo não com um carro popular qualquer, mas sim um imponente modelo Jaguar F-Pace, avaliado em mais de meio milhão de reais que estaciona na sua frente.

Na legenda da postagem, ela logo escreve: “como vou explicar pro meu namorado que o carro que me deixou em casa era da 99POP?”

A reação divertida, somada à surpresa de ver um carro de luxo atuando em um serviço popular, fez o vídeo explodir. Milhares de internautas comentaram a publicação, entre risos e incredulidade.

O Jaguar F-Pace é um SUV premium britânico, equipado com motores potentes, acabamento refinado e tecnologia de ponta.

Não é comum vê-lo circulando em corridas de aplicativo, especialmente nas categorias mais acessíveis como a 99POP. Muitos seguidores reagiram dizendo que essa viagem foi de ouro para ela.

Confira o vídeo completo da história que viralizou:

