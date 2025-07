6 minisséries disponíveis na Netflix que vão te prender do início ao fim

Melhor parte da lista é que todas cabem em um final de semana ou até em uma noite de folga

Gabriella Licia - 16 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Anastasia Shuraeva)

Se você anda procurando algo rápido, impactante e viciante para maratonar, as minisséries da Netflix são a escolha perfeita. Diferente das séries longas, elas têm começo, meio e fim bem definidos e conseguem entregar uma história intensa sem enrolação.

Na Netflix, não faltam produções que misturam suspense, drama, crimes reais e até tramas psicológicas que fazem o espectador perder a noção do tempo. E o melhor: todas cabem em um final de semana ou até em uma noite de folga.

Selecionamos abaixo as principais minisséries disponíveis no catálogo que vão te roubar a atenção. Prepare o sofá e o balde de pipoca, porque depois do primeiro episódio, é impossível parar. Olha só!

6 minisséries disponíveis na Netflix que vão te prender do início ao fim:

1. Bebê Rena (Baby Reindeer)

Baseada em uma história real, essa minissérie britânica mistura suspense psicológico com drama intenso. A trama acompanha um comediante que é perseguido por uma mulher — e o que parece apenas um caso de obsessão, revela traumas profundos do passado. Impactante, desconfortável e viciante.

2. O Gambito da Rainha

Fenômeno mundial, essa minissérie acompanha Beth Harmon, uma jovem prodígio do xadrez que luta contra vícios e traumas enquanto desafia os limites em um mundo dominado por homens. Roteiro, figurino e atuação impecáveis.

3. Olhar Indiscreto

Produção brasileira cheia de erotismo e suspense disponível na Netflix, mostra a história de uma hacker voyeur que se envolve com a vizinha misteriosa. Quando segredos perigosos começam a surgir, nada é o que parece. É sedutora e envolvente do início ao fim.

4. Nada Ortodoxa (Unorthodox)

Inspirada em uma história real, mostra uma jovem judia ultraortodoxa que decide fugir do casamento arranjado e recomeçar a vida em Berlim. É uma história de libertação, identidade e coragem que emociona e inspira.

5. Quem Matou Sara?

Com reviravoltas do começo ao fim, essa produção mexicana mistura mistério, vingança e drama familiar. Um homem sai da prisão e começa a investigar quem foi o verdadeiro responsável pela morte da irmã. Várias camadas e revelações surpreendentes.

6. Corpo em Chamas (El Cuerpo en Llamas)

Baseada em um crime real que chocou a Espanha, essa minissérie última minissérie policial retrata um triângulo amoroso dentro da polícia que termina em assassinato. É tensa, envolvente, cheia de camadas psicológicas e também disponível na Netflix.

Essas minisséries têm algo em comum: histórias densas, atuações marcantes e tramas que não deixam espaço para distrações. Perfeitas para quem ama emoção e não quer perder tempo com séries arrastadas.

