Inscrições abertas para concurso público em Rio Verde com salários de até R$ 8 mil

Edital prevê que a contratação dos candidatos aprovados aconteça já no final do mês de agosto

Natália Sezil - 16 de julho de 2025

Candidatos em sala de aula. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

Um concurso público em Rio Verde, no Sul do estado, já está com inscrições abertas para vagas com salários de até R$ 8 mil.

O certame é realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), que busca contratar quatro professores substitutos.

As oportunidades são nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Civil II, Engenharias e Química – todas com jornada de trabalho de 40h semanais.

Os salários variam de acordo com a titulação do candidato, podendo ir de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.

Interessados devem se inscrever online, pelo site do IF Goiano. O prazo vai até às 23h59 do dia 27 de julho, e não há taxa.

A seleção acontece em duas etapas, por meio de prova de desempenho didático e prova de títulos, realizadas presencialmente, no mesmo dia.

O cronograma prevê que o resultado final seja divulgado até 11 de agosto, sendo a contratação a partir do dia 30 do mesmo mês.

Mais detalhes, como os documentos exigidos e os conteúdos programáticos, estão disponíveis no edital que rege o concurso.

