Praça é construída a 70 metros de altura em Goiânia

Obra de engenharia conta com playground, pet place, plantas, espelho d'água e até pista de cooler

Thiago Alonso - 12 de julho de 2025

Praça foi construída em Goiânia. (Foto: Divulgação/Yutá)

Já imaginou uma praça, com direito a playground, pet place, plantas e espelho d’água, tudo isso a 70 metros de altura? Essa maravilha da engenharia, quase impensável para os mais leigos, se tornou realidade em um prédio do Setor Bueno, em Goiânia.

O Urban Garden Residence, localizado na Rua T-44, contará com uma área de lazer de 568 m², fixada no 22º pavimento do edifício, que ainda possui outros 13 andares acima — totalizando 35, quando somados os apartamentos abaixo.

A praça suspensa ainda conta com tudo que uma praça tem direito, com bancos, paisagismo completo com várias plantas e até pista de cooper.

Para colocar a obra em prática, a equipe de engenharia da Yutá precisou se desdobrar, uma vez que vários itens não chegavam até o 22º andar, como os bancos, que precisaram ser montados no local.

As plantas, por sua vez, foram escolhidas a dedo, com os engenheiros se atentando ao crescimento das raízes, de modo que a estrutura de concreto do prédio não fosse afetada.

Outro problema enfrentado pela equipe é a acústica do local, cuidando para que o barulho na praça não interferisse nos apartamentos vizinhos.

Para isso, uma manta acústica, revestida com uma proteção mecânica, foi intercalada com impermeabilização e, em seguida, outra proteção mecânica, como forma de não incomodar os moradores do pavimento inferior.

Para os apartamentos de cima, além de um pé direito duplo com seis metros de altura, também foram usadas paredes revestidas com blocos cerâmicos mais espessos, isolando o barulho da praça suspensa.

