Saudável e deliciosa, receita comprova que não é necessário óleo ou AirFryer para obter esse prato dos sonhos

Gabriella Licia - 16 de julho de 2025

Uma receita simples, prática e que tem dado o que falar nas redes sociais promete transformar sua forma de preparar a coxinha de frango em casa. Não é coxinha de festa, não!

Estamos falando da coxinha da asa, aquela parte do frango com osso, perfeita para quem ama carne macia, temperada e com sabor de comida caseira. E o melhor: tudo isso sem precisar usar uma gota de óleo.

O vídeo, que viralizou no Instagram, mostra o preparo passo a passo e tem impressionado pela suculência e pela cor douradinha do frango, tudo isso feito em uma única panela, sem fritura tradicional.

O segredo para uma coxinha de frango macia e suculenta (não vai óleo)

A mágica acontece graças à própria gordura natural da pele do frango, que se solta durante o cozimento e forma o “óleo” que finaliza a receita.

A base do preparo começa com 1kg de coxinha da asa mergulhado em água fervente.

Depois que a água levanta fervura com a carne dentro, entram os temperos: sal, pimenta-do-reino, páprica, três dentes de alho amassados, 50ml de molho shoyu, uma colher de mostarda e uma colher de ketchup. Tudo é cozido junto na mesma panela, permitindo que o frango absorva todos os sabores.

O segredo está em deixar a água evaporar completamente. Quando isso acontece, a gordura do próprio frango começa a agir como “óleo”, fritando a carne ali mesmo, sem precisar adicionar mais nada. O resultado? Uma coxinha da asa dourada por fora, macia por dentro e com um sabor marcante.

Essa receita viral tem conquistado fãs justamente por ser prática, econômica e muito saborosa, ideal para o dia a dia, sem bagunça e sem fritura pesada.

Assista!

