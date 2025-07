Placa viraliza com anúncio de suco de proporções bizarras: “maior que minha casa”

Internautas riram de 'troca' inusitada em panfleto

Thiago Alonso - 16 de julho de 2025

Placa chamou atenção com promoção ‘inusitada’. (Foto: Reprodução)

Em tempos em que empresas estão diminuindo o tamanho dos produtos e vendendo nos mesmos preços, como forma de gerar mais lucro, uma placa viralizou ao fazer totalmente o oposto.

A imagem, que rapidamente viralizou nas redes sociais, mostra uma promoção um tanto quanto atrativa para lá de curiosa.

“Temos Pastéis: R$ 2,49 + copo de suco 300 m²”, diz a placa.

Um detalhe, no entanto, chamou a atenção dos internautas, que se surpreenderam com o tamanho do copo de suco citado na promoção.

Na placa, o que era para ser “ml” (de milímetros), foi trocado por “m²” (de metros quadrados) — medida geralmente utilizada para mensurar imóveis, como casas, por exemplo.

Nos comentários, seguidores riram da troca inusitada.

“O suco é maior que minha casa”, brincou um internauta.

“Quando era criança eu sempre quis ter uma piscina de refrigerante, mas pode ser de suco também”, ironizou outra.

“Da para morar nesse copo”, comentou mais um. “Imagine o tamanho da bandeja”, continuou um seguidor.

