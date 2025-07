Três apostas de Goiás levam prêmio na Mega Sena de R$ 45 milhões

Próximo sorteio será realizado na quinta-feira (17) e está acumulado em R$ 3,5 milhões

Thiago Alonso - 16 de julho de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A manhã desta quarta-feira (16) começou com um gostinho de felicidade e dinheiro no bolso para três goianos, que acertaram os números do sorteio da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém de Goiás conseguir cravar todas as seis dezenas principais e levar o prêmio máximo de R$ 45 milhões, o trio vencedor acertou cinco números, o que foi o suficiente para garantir a bolada de R$ 188.738,20.

Confira os números sorteados no concurso 2888 da Mega Sena: 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59.

O maior valor saiu de Goiânia, onde um jogador conseguir levar, sozinho, R$ 134.813 para casa. A aposta que garantiu a vitória foi realizada na Akijoga Loterias, localizada dentro do supermercado Atacadão da Avenida Deputado Jamel Cecílio.

Outro apostador da capital também conseguiu uma bolada, ao realizar uma jogada nas Loterias Promilhões, do Supermercado Store. A cartela premiada custou apenas R$ 6 e garantiu a ele a bolada de R$ 26.962,60.



O mesmo valor foi para o bolso de um sortudo de Padre Bernardo, município localizado na região Oeste de Goiás, que cravou cinco números com uma jogada simples, realizada por meio do aplicativo Loterias Caixa.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (17), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

