Jovens não percebem detalhe em cardápio de restaurante e acabam pagando 5 vezes a mais do que o esperado

Gabriella Licia - 17 de julho de 2025

Um grupo de amigas decidiu se encontrar para um almoço despretensioso. No entanto, a situação se tornou um momento vergonhoso e memorável. O caso foi compartilhado no TikTok por uma das integrantes, que optou por levar a história com bom humor.

Segundo Aribella Menold, de 20 anos, o mico foi bem mais que um simples erro, mas sim um prejuízo de mais de R$ 800. Isso porque as moradoras da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, não repararam em um pequeno detalhe no cardápio do restaurante.

Na gravação, ela aparece mostrando o valor da conta: US$ 159 (aproximadamente R$ 845). Tudo isso por uma refeição que, segundo as amigas, deveria custar cerca de US$ 20, no máximo.

Mas afinal, qual foi o grande erro?

Três letras minúsculas ao lado do prato: “mkt”.

O que parecia apenas uma abreviação estilosa, na verdade, significa market price, ou seja, “preço de mercado”.

Basicamente, o cliente deve perguntar o valor, e o restaurante pode definir o preço na hora, com base no custo atual do ingrediente e no tamanho da porção. É um costume clássico em pratos com frutos do mar e carnes mais nobres.

Aribella contou ao site Newsweek que nenhuma das amigas entendeu o que aquilo significava e simplesmente fez o pedido. O desespero só bateu no final do passeio, quando a conta veio cinco vezes mais alta do que imaginavam.

Para resolver o problema, o avô dela precisou arcar com o estrago. “Ele pagou. Foi muito fofo da parte dele”, comentou.

Diante da situação, internautas comentaram que a história serve como um importante alerta para quem está com o inglês intermediário, o orçamento apertado ou a fome maior que a atenção: sempre preste atenção às letras miúdas do cardápio.

