Mãe detalha decisão injusta que beneficia pai ausente e revolta web

A advogada Miriane Ferreira utilizou as redes sociais para compartilhar uma decisão injusta da Justiça, que beneficiou um pai ausente. No vídeo, Karoline Rodrigues, mãe da criança, relata que o processo ainda está em andamento, mas que a guarda da filha foi definida como compartilhada. Com isso, o pai, mesmo tendo visto a garotinha poucas vezes, passa a ter o direito de tomar decisões importantes sobre a vida dela, enquanto a mãe permanece com todas as obrigações. Agora, a genitora se sente com medo do que pode acontecer, o que gerou revolta nas redes sociais. “O que está acontecendo com o Judiciário? Principalmente vindo de uma mulher, uma juíza?”, questionou uma internauta. “O que assusta mais é a decisão vir de uma MULHER!”, comentou outra, indignada. 📝 Redação 📹 Reprodução #Genitorausente #DecisãoJudicial #Guardacompartilhada #Portal6 #portal6 #anápolis

