Viva Mais: o novo programa de rádio que conecta Anápolis com os anapolinos

Mais do que um programa de entrevistas, é um convite ao diálogo, à escuta e à valorização de quem ajuda a construir com trabalho, vocação e generosidade a cidade que queremos

José Fernandes - 18 de julho de 2025

Thiago de Sá, secretário de Obras de Anápolis, e José Fernandes no programa Viva Mais. (Foto: Divulgação)

Nesta semana, estreamos um novo projeto de comunicação: o programa Viva Mais, transmitido pela rádio 105.7 FM, todas as terças e quintas-feiras, às 19h.

Mais do que um programa de entrevistas, o Viva Mais é um convite ao diálogo, à escuta e à valorização de quem ajuda a construir com trabalho, vocação e generosidade a cidade que queremos. Um espaço onde eu mesmo conduzo conversas com personalidades de diferentes áreas, trazendo à tona histórias, ideias e propósitos que inspiram.

Logo na estreia, recebemos como convidados:

• O médico oftalmologista Dr. Salomão Oliveira, que falou sobre os desafios da saúde pública na sua especialidade, destacando avanços, carências e o impacto da visão na qualidade de vida das pessoas.

• A empresária Josy Karla, que representou o Instituto Corações em Rede, expressou muita dedicação ao relatar o trabalho de voluntários dedicados ao atendimento de crianças com problemas cardíacos. Esse grupo vai atender neste sábado (19), durante o Programa Saúde Agora, oferecendo atendimento gratuito. Uma ação inédita em nossa cidade.

• E encerramos a semana com o secretário Tiago de Sá, responsável pelas pastas de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Habitação.

Em uma conversa franca e transparente, ele respondeu às perguntas da população, debatendo infraestrutura, mobilidade, habitação popular e os rumos do desenvolvimento urbano de Anápolis.

Cada conversa foi mais que uma entrevista. Foi uma oportunidade de mostrar à cidade quem serve, lidera, empreende e cuida, com coragem e compromisso.

E estamos só começando!

O Viva Mais vai ao ar duas vezes por semana, às terças e quintas, às 19h, pela rádio 105.7 FM. Você pode acompanhar também pelo YouTube e pelas redes sociais.

Convido você a participar, a ouvir, sugerir nomes, enviar perguntas e fazer parte deste espaço que é seu.

Porque quem vive mais, vive bem, vive com propósito. E é isso que queremos mostrar: Anápolis tem muita gente fazendo a diferença. E chegou a hora de ouvi-los!

