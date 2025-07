Brincadeira de “lutinha” entre amigos termina com adolescente morto, em Goiás

Serviço de emergência chegou a ser chamado, mas vítima não resistiu e faleceu

Gabriella Pinheiro - 19 de julho de 2025

Brincadeira de “lutinha” entre amigos termina com adolescente morto, em Goiás. (Foto: Divulgação/Polícia Cívil)

O que era para ser uma singela brincadeira de “lutinha” entre amigos terminou em tragédia, após um adolescente de 15 anos morrer na cidade de Formoso, em Goiás.

O incidente ocorreu na última quarta-feira (16), quando a vítima estava brincando com outro adolescente e um jovem de 19 anos em uma praça do município. Inicialmente, o menor trocou socos com o maior de idade.

Na sequência, iniciou-se uma disputa física entre os dois adolescentes, até que o autor atingiu a vítima com um soco na lateral da costela. O golpe, porém, não deixou marcas visíveis.

Minutos depois, o adolescente atingido começou a sentir fortes dores no peito e desmaiou. O jovem de 19 anos acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas o adolescente não resistiu.

Um laudo preliminar emitido pela Polícia Técnico-Científica de Porangatu indica que a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória desencadeada por arritmia. A Polícia aguarda o parecer de um laudo mais detalhado para saber se o soco teve relação direta com o óbito.

Ao Mais Goiás, o delegado Luciano Santos afirmou que o autor do soco não foi detido em flagrante, uma vez que não houve intenção clara de matar, e que não havia previsibilidade de um desfecho fatal a partir do soco na costela — o que não caracteriza o crime como culposo.

Ele ainda afirmou que não houve negligência ou imprudência, uma vez que os jovens não tinham noção do desfecho que a brincadeira tomaria.

