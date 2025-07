Caiado anuncia medidas para preservar economia goiana em meio à guerra tarifária entre EUA e Brasil

Em tom de crítica, governador citou falta de soluções implementadas pelo governo Lula

Thiago Alonso - 19 de julho de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

Em meio à guerra tarifária entre os Estados Unidos e o Brasil, o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou, neste sábado (19), uma série de medidas para preservar a economia goiana.

Em um vídeo públicado nas redes sociais, o chefe do Executivo Estadual teceu críticas ao Governo Federal, expressando tom de revanche contra o presidente Lula (PT) — que deve ser oponente dele nas eleições presidenciais de 2026.

“Os últimos acontecimentos envolvendo o Brasil e os Estados Unidos mostram um sério agravamento na crise, com reflexos na vida de trabalhadores e empresas. As soluções para os desafios do Brasil não virão de fora para dentro. Precisamos reagir com firmeza e responsabilidade”, disse o governador.

No registro, Caiado anunciou a criação de uma linha de crédito com taxas inferiores às de mercado, tendo como principal foco empresas goianas com alta exposição nas exportações aos Estados Unidos.

A medida visa especialmente o setor agroindustrial, que está entre os mais atingidos pelas taxas de 50% aplicadas por Donald Trump, as quais devem afetar commodities como soja, carne e derivados do aço.

Em comunicado, o Governo de Goiás informou que as condições foram estruturadas a partir de um fundo de fomento baseado no crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de exportação, sem a necessidade de aporte direto de recursos públicos.

As beneficiadas serão cobradas em tarifas inferiores a 10% ao ano — três pontos percentuais abaixo das linhas de subsídios federais atuais, como do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Plano Safra e fundos constitucionais.

Para ter acesso às linhas de crédito, as empresas devem se comprometer a manter empregos durante todo o período em que receberem o aporte do governo estadual.

Junto a isso, está programada a criação de um fundo de garantia destinado a pequenos e médios empresários, com a finalidade de impulsionar a disponibilidade de crédito por parte do setor privado.

“O objetivo é não deixar desempregar nenhum trabalhador ou fechar qualquer empresa que possa ser penalizada com as medidas anunciadas pelos Estados Unidos e também construir alternativas para enfrentar e superar a crise econômica que se anuncia. O momento é de pensar nas pessoas, cuidar das famílias e preservar empregos”, finalizou Ronaldo Caiado.

Além das linhas de crédito, o Governo de Goiás também prevê a implementação de um grupo de trabalho com representantes estaduais, junto à iniciativa privada, tendo como finalidade a avaliação de medidas adicionais que possam proteger a economia goiana.

Atualmente em missão oficial no Japão, o governador destacou que, assim que voltar ao Brasil, deve se posicionar acerca dos desdobramentos políticos da crise entre o país e os Estados Unidos.

