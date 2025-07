Dani Calabresa fala sobre os primeiros dias do filho

Atriz compartilhou com os seguidores detalhes de sua rotina

Folhapress - 19 de julho de 2025

Dani Calabresa (Foto Reprodução/Redes Sociais)

Dani Calabresa vive uma fase de encantamento. Na noite de sexta-feira (18), dez dias após dar à luz seu primeiro filho, Bernardo, a atriz compartilhou com os seguidores detalhes de sua rotina e afirmou estar passando por uma fase especial.

Nos stories, ela contou que está bem -e muito feliz. “Ai, gente, tá tão gostoso! Mas é sério, tá muito gostoso. É gostoso com perrengue. É muito sono, é muito cansaço, é muita dor no bico… Meu Deus do céu! Mas é a coisa mais gostosa do mundo. A conexão com ele… é tudo muito. É tudo muito, de verdade”.

A comediante também revelou que já pensa em ter mais filhos. “Não imaginava, mas nasci para ser mãe. Eu quero outro. Eu não quero que ele cresça. Eu não quero que passe rápido. Estou tô amando tudo. Gente, é tão apaixonante… Eu vejo ele de duas em duas horas para mamar, e eu já fico com saudade. O cheirinho dele… é o cheirinho mais gostoso do mundo. O mais gostoso que eu já senti na minha vida.”

Bernardo, fruto de seu casamento com o publicitário Richard Neuman, nasceu no dia 8 de julho na Maternidade Pro Matre, em São Paulo.

Dani deu a notícia em sua redes sociais nove dias após o parto. “Nosso bebê Bernardo chegou. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de AMOR. Melhor sensação do mundo!!!! Obrigada meu Deus!!!”, escreveu.