Leia as mensagens trocadas entre o suspeito e a garota de programa assassinada em Anápolis

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram quando jovem conta detalhes da vida íntima para vítima

Gabriella Pinheiro - 19 de julho de 2025

Samylla Morais foi assassinada na noite desta sexta-feira (18). (Foto: Reprodução)

Antes de ser assassinada a tiros, a garota de programa Samylla Morais — encontrada morta em uma estrada vicinal próxima à Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis — teria trocado mensagens com o suspeito, de 24 anos.

Imagens obtidas com exclusividade pelo Portal 6 mostram o momento em que o suposto autor chama a vítima na DM do Instagram e conta detalhes de vida dele, dizendo ser paraense e que mora há 17 anos no município.

Na sequência, ele afirma que teria terminado uma relação recentemente e que, por isso, estava em busca de algo diferente.

“Larguei da mulher uns tempos aí. [Estou] meio carente e tal, aí tipo, ia ver com você porque sempre tive vontade, sabe? De algo diferente. Como podemos fazer? Não quero incomodar você, quando puder, me responde, tá?”, escreveu.

Posteriormente, Samylla envia o contato do WhatsApp, mas, mesmo assim, o homem ainda manda um “oi” e chega a ligar para ela duas vezes.

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (18). A vítima, que era travesti, mantinha perfis nas redes sociais onde divulgava sua rotina e o trabalho como acompanhante.

Ela foi encontrada caída em meio à vegetação, com diversos ferimentos provocados por arma de fogo. Logo após o fato, a Polícia Civil (PC) iniciou as diligências e prendeu o jovem na tarde deste sábado (19), no Bairro São João.

Durante a abordagem na residência do suspeito, os policiais apreenderam três munições de arma de fogo calibre .32 — sendo uma deflagrada e duas intactas — além de uma blusa de frio com pequenas manchas de sangue.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime. Também foi apreendida a identidade de um terceiro indivíduo.

Em depoimento, ele nega que teria cometido o homicídio e que teria deixado a vítima em um local após uma discussão sobre o pagamento do programa. O caso continuará sendo investigado.

