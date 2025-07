Garota de programa é assassinada e corpo é localizado perto da UEG de Anápolis

Crime tem características de execução e está sendo investigado pelo GIH da Polícia Civil

Da Redação - 19 de julho de 2025

Samylla Morais atuava como garota de programa. (Foto: Reprodução)

O corpo encontrado com marcas de tiros na noite desta sexta-feira (18), em uma estrada vicinal próxima à Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis, foi identificado como sendo de uma garota de programa que atuava na região do Calixtolândia.

A vítima, uma travesti, utilizava o nome social Samylla Morais, com o qual mantinha perfis nas redes sociais onde divulgava sua rotina e o trabalho como acompanhante.

Samylla foi localizada caída em meio à vegetação, com diversos ferimentos provocados por arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil (PC), os indícios apontam para um crime com características de execução.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas relataram ter ouvido ao menos quatro disparos, seguidos pelo som de um veículo deixando o local em alta velocidade.

O caso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, que busca identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

