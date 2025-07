Onde deixar o pote de arroz em casa para atrair riqueza e prosperidade, segundo ciência chinesa

Para o Feng Shui, o simples hábito de manter um pote com arroz bem posicionado atrai boas energias e riqueza

Ruan Monyel - 19 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ cottonbro studio)

No universo do Feng Shui, arte milenar chinesa que busca harmonizar os ambientes e energias da casa, cada detalhe tem um propósito e um impacto direto na vida dos moradores.

Um dos elementos mais simbólicos e poderosos quando se trata de atrair prosperidade e abundancia é o arroz.

Alimento básico em muitos países e considerado um símbolo de fartura, o arroz representa não apenas sustento, mas também estabilidade e crescimento financeiro.

E para o Feng Shui, o simples hábito de manter um pote com arroz bem posicionado pode estimular o fluxo de energias positivas e atrair riqueza.

Onde deixar o pote de arroz em casa para atrair riqueza e prosperidade, segundo ciência chinesa

O segredo, porém, não está apenas em ter o arroz, mas sim em como e onde ele é armazenado.

A recomendação dos especialistas é colocá-lo em um recipiente de vidro transparente, que simboliza clareza de intenções e transparência nos objetivos.

Esse pote deve estar sempre limpo, organizado e cheio, pois o Feng Shui ensina que abundância atrai mais abundância.

A localização ideal para esse pote dentro da casa também segue um princípio muito claro: ele deve ser posicionado no canto sudeste da residência.

Esse setor, dentro do mapa energético, é chamado de Bagua, sendo justamente o responsável por reger as finanças, a prosperidade e as conquistas materiais.

Ao ativar essa área com um símbolo tão poderoso quanto o arroz, o morador reforça sua conexão com a energia da riqueza.

Para potencializar ainda mais os efeitos do pote de arroz, pode-se acrescentar elementos simbólicos.

Moedas, uma fita vermelha ou até um papel com palavras de gratidão e metas escritas à mão são reforços que ajudam a atrair boas energias.

Mas é fundamental que esse pote seja cuidado com carinho, assim, o arroz precisa ser trocado periodicamente para manter a energia renovada.

Mais do que um objeto decorativo ou uma superstição, o pote de arroz funciona como um lembrete diário de que prosperidade começa com organização, intenção positiva e disciplina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!