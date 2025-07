6 truques práticos para prolongar a bateria do seu celular

Pequenas mudanças que você fizer no uso já aumentam consideravelmente o tempo de bateria do seu aparelho

Magno Oliver - 20 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube / Canal Mozuka Smartphone)

A cada nova geração de celulares, cresce a expectativa por baterias mais duráveis. No entanto, o que muitos não percebem é que o segredo para um celular durar o dia inteiro nem sempre está em mais quantidade de miliamperes de bateria, mas sim em hábitos mais conscientes.

Com o aumento do tempo que passamos conectados, a busca por formas de manter a bateria eficiente por mais horas se tornou uma prioridade para usuários de smartphones. Veja alguns truques práticos para te ajudar.

6 truques práticos para prolongar a bateria do seu celular

1. Reduzir bastante o brilho da tela

Muito do gasto de bateria está em um componente que muita gente não presta atenção: a tela. Assim, ela é uma das maiores consumidoras de energia, então busque manter o brilho no automático. Outra opção é deixar no ajuste manual para níveis mais baixos sempre que possível.

2. Ative o modo economia de energia

Existe esse recurso em todos os celulares e muita gente não nota, pois ele é útil, limita funções em segundo plano e diminui o consumo geral. Assim, os especialistas recomendam como ideal para momentos em que a bateria está crítica e você tem uso diário frequente.

3. Desative o Bluetooth e o GPS

A não ser que você esteja usando um aplicativo que solicite o uso dessas funções, não há necessidade de deixar ativados.

Especialistas orientam para que você deixe esses recursos ligados apenas quando estiver em necessidade eminente. Eles gastam muita bateria mesmo quando não estão em uso ativo.

4. Feche apps em segundo plano

Vilões do consumo, aplicativos continuam funcionando mesmo sem estarem abertos nos nossos aparelhos.

O recomendado é fechar os que não são usados para ajudar a economizar tanto bateria quanto memória também. Basta acessar as configurações do aparelho e ajustar os aplicativos em segundo plano que não estão em uso. Mude para suspensão profunda.

5. Desligar o recurso de vibração do celular

Pode não parecer, mas o alto volume de vibração que as notificações provocam no aparelho consomem mais energia que um toque comum que ele emite. Assim, se não for essencial, opte apenas pelo som ou nem isso.

6. Evite papéis de parede animados e carregar até 100%.

Nada de imagens em movimento, pois elas consomem muito da GPU e, consequentemente, mais energia da bateria. Assim, prefira papéis estáticos, mais escuros e que não consomem bateria.

Além disso, os especialistas explicam que carregar a bateria é sempre entre 20% e 80%. Isso prolonga a vida útil da bateria e evita superaquecimentos.

