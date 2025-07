Advogado de Goiânia consegue liminar para remover publicações de influencers

Juiz Flávio Fiorentino de Oliveira ordenou que o Instagram remova as postagens em até 48 horas, sob pena de multa

Samuel Leão - 20 de julho de 2025

Advogada/influencer Jordane Mota e influencer Cleitin Mil Graus, que fazem parte do processo. (Foto: Reprodução)

O juiz Flávio Fiorentino de Oliveira, no exercício do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), determinou a retirada de postagens difamatórias contra o advogado Alan Araújo Dias, em uma decisão liminar emitida neste domingo (20).

O magistrado também impôs multas diárias de R$ 1 mil caso as publicações não sejam excluídas das redes sociais.

O advogado, que é o autor da ação, alegou que os perfis “cleitinmilgraus”, “goianiamilgraus”e “dra.jordane mota” divulgaram conteúdos caluniosos, afetando sua honra e imagem.

As publicações o acusam de ter agredido uma mulher, e também veiculam vídeos no qual ele discute com sua companheira, a empurra no chão e até a arrasta.

O juiz Flávio Fiorentino de Oliveira ordenou que o Instagram remova as postagens em até 48 horas, sob pena de multa.

O processo trata questões de calúnia e difamação e poderá ter consequências civis e penais para os envolvidos.