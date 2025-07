Homem é preso com mais de R$ 800 mil no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

suspeito, diz a PF, pretendia embarcar em um voo com destino a Salvador

Folhapress - 20 de julho de 2025

Dinheiro foi apreendido pela Polícia Federal (Foto: Divulgação)

(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal afirmou neste sábado (19) que prendeu um homem em flagrante com mais de R$ 800 mil em espécie no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última quarta-feira (16), segundo as informações divulgadas pela instituição.

O suspeito, diz a PF, pretendia embarcar em um voo com destino a Salvador. O valor teria origem ilícita, e o homem estaria a serviço de uma organização criminosa que atua na zona oeste do Rio, apontam as investigações preliminares.

Durante fiscalização de rotina, os policiais localizaram o dinheiro em mala despachada pelo passageiro, segundo a PF.

“Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem teve prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça”, disse a corporação.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o suspeito poderá responder pelo crime de lavagem de dinheiro.