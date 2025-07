Restaurantes em Brasília proibidos para quem ganha menos de R$ 10 mil por mês

Mesmo sem tabela de preços oficial, eles recebem avaliações que indicam: prepare o bolso

Anna Júlia Steckelberg - 20 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Imagine querer impressionar alguém com um jantar inesquecível em Brasília e descobrir que o cardápio pede mais que metade do seu salário mensal. Se você ganha até R$ 10 mil por mês, alguns restaurantes sofisticados da capital simplesmente estão fora do radar, seja pelo preço dos cortes especiais, dos vinhos raros ou do ambiente que exige um ticket alto para “paginação”.

Neste roteiro de alto padrão, você verá endereços que, mesmo sem tabela de preços oficial, recebem avaliações que indicam: prepare o bolso. Todos estão ativos, reconhecidos no TripAdvisor e em outras avaliações confiáveis.

Restaurantes em Brasília proibidos para quem ganha menos de R$ 10 mil por mês

Marie Cuisine

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marie Cuisine (@mariecuisinebrasilia)

Esse bistrô franco‑italiano é refinado até no vinho: oferecem um Bordeaux de 1985 por impressionantes R$ 18 mil.

O ambiente elegante, a carta exclusiva e os pratos de apresentação cuidadosa colocam Marie Cuisine em outra faixa de preço. Uma experiência para poucos com alto poder aquisitivo.

Rubaiyat Brasília

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rubaiyat Brasil (@rubaiyatbrasil)

Às margens do Lago Paranoá, o Rubaiyat é conhecido pela vista privilegiada e pelas carnes nobres — o wagyu, por exemplo, tem início em torno de R$ 421.

Usuários do TripAdvisor destacam a localização, mas também alertam para preços elevados e porções consideradas pequenas. Uma avaliação descreveu:

Pobre Juan

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pobre Juan (@restaurantepobrejuan)

Localizado no Iguatemi Brasília, o Pobre Juan é uma parrilla de luxo com cortes de wagyu exclusivos, como o Sirloin Steak por cerca de R$ 352.

Apesar da sofisticação, algumas avaliações apontam críticas à relação custo‑benefício.

Trattoria da Rosário

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Trattoria da Rosario – Oficial (@trattoriadarosariooficial)

Referência em culinária italiana em Brasília, oferece menus especiais com trufas negras e ambiente reservado para reuniões.

Usuários relatam uma excelente paella aos sábados e atendimento de alta qualidade — ainda que não encontrei menções explícitas a preços elevados, o perfil do cardápio sugere experiência sofisticada, tipicamente cara.

Saveur Bistrot

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Saveur Bistrot (@saveurbistrot)

Um bistrô francês intimista com menu degustação de oito etapas por cerca de R$ 189, combinando técnicas clássicas com ingredientes brasileiros. Ainda que um jantar individual não ultrapasse R$ 200, somando bebida e vinhos, o valor cumula rápido.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!