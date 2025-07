Últimos dias de inscrições para concurso público com salários de até R$ 8 mil em Goiás

Seleção de candidatos acontece em duas etapas

Natália Sezil - 20 de julho de 2025

Imagem mostra pessoas dentro da sala de aula. (Foto: Arquivo/EBC)

Profissionais interessados em concorrer à vaga de Professor Substituto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) têm apenas mais alguns dias para se inscrever.

Isso porque o prazo se encerra na próxima segunda-feira (21). A oportunidade é para a área de Educação no campus de Uruaçu, no Norte do estado.

Por isso, podem concorrer ao concurso pessoas com graduação em Pedagogia. Candidatos que se enquadrem neste requisito devem realizar as inscrições online, pelo site do IFG. A taxa é de R$ 40.

A seleção acontece em duas etapas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição. A segunda fase é presencial, marcada para acontecer em 29 de julho.

Com jornada semanal de 40h, a remuneração mensal pode variar de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação do candidato.

Os contratos são de até um semestre letivo, podendo ser prorrogados ao final de cada semestre. Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

